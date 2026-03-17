Gas Booking New Numbers: ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం కొత్త హెల్ప్లైన్ నంబర్లను ప్రకటించింది. వినియోగదారులు మిస్ కాల్ లేదా IVRS ద్వారా సులభంగా సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (IOCL) గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఇచ్చింది. సిలిండర్ బుకింగ్ సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు కొత్త హెల్ప్లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త నంబర్ల ద్వారా వినియోగదారులు చాలా సులభంగా గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇండేన్ గ్యాస్ వినియోగదారులు మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా సిలిండర్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభంగా చేయడానికి ఇండియన్ ఆయిల్ కొత్త మిస్ కాల్ నంబర్ను ప్రకటించింది. వినియోగదారులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి 8927225667 కు మిస్ కాల్ ఇస్తే గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ నమోదు అవుతుంది.
మిస్ కాల్ ఇచ్చిన వెంటనే వినియోగదారులకు బుకింగ్ సంబంధించిన సమాచారం మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది. దీంతో చాలా తక్కువ సమయంలోనే బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
అలాగే ఫోన్ కాల్ ద్వారా కూడా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. వినియోగదారులు 8391990070 నంబర్కు కాల్ చేసి IVRS విధానంలో బుకింగ్ చేయవచ్చు. కాల్ చేసిన తర్వాత సూచనలు వింటూ సులభంగా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ తెలిపిన ప్రకారం పాత బుకింగ్ నంబర్లు కూడా ఇంకా పనిచేస్తాయి. అయితే కొత్త నంబర్లను ఉపయోగించడం వల్ల బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా జరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ సౌకర్యం వల్ల వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే సులభంగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి ఈ విధానం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
గ్యాస్ వినియోగదారులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి మాత్రమే మిస్ కాల్ ఇవ్వాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలా చేస్తేనే బుకింగ్ సక్రమంగా నమోదు అవుతుంది.