English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gas Booking: గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్‌కు కొత్త నంబర్లు.. మిస్ కాల్‌తో సులభంగా బుకింగ్

Gas Booking New Numbers: ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ కోసం కొత్త హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను ప్రకటించింది. వినియోగదారులు మిస్ కాల్ లేదా IVRS ద్వారా సులభంగా సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
 
1 /7

ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (IOCL) గ్యాస్ వినియోగదారులకు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఇచ్చింది. సిలిండర్ బుకింగ్ సమయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉండేందుకు కొత్త హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త నంబర్ల ద్వారా వినియోగదారులు చాలా సులభంగా గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.

2 /7

ప్రస్తుతం చాలా మంది ఇండేన్ గ్యాస్ వినియోగదారులు మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా సిలిండర్ బుకింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియను మరింత సులభంగా చేయడానికి ఇండియన్ ఆయిల్ కొత్త మిస్ కాల్ నంబర్‌ను ప్రకటించింది. వినియోగదారులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి 8927225667 కు మిస్ కాల్ ఇస్తే గ్యాస్ సిలిండర్ బుకింగ్ నమోదు అవుతుంది.  

3 /7

మిస్ కాల్ ఇచ్చిన వెంటనే వినియోగదారులకు బుకింగ్ సంబంధించిన సమాచారం మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది. దీంతో చాలా తక్కువ సమయంలోనే బుకింగ్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకుండా ఈ సేవను ఉపయోగించుకోవచ్చు.  

4 /7

అలాగే ఫోన్ కాల్ ద్వారా కూడా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది. వినియోగదారులు 8391990070 నంబర్‌కు కాల్ చేసి IVRS విధానంలో బుకింగ్ చేయవచ్చు. కాల్ చేసిన తర్వాత సూచనలు వింటూ సులభంగా సిలిండర్ బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  

5 /7

ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ తెలిపిన ప్రకారం పాత బుకింగ్ నంబర్లు కూడా ఇంకా పనిచేస్తాయి. అయితే కొత్త నంబర్లను ఉపయోగించడం వల్ల బుకింగ్ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా జరుగుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

6 /7

ఈ సౌకర్యం వల్ల వినియోగదారులు గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచే సులభంగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారికి ఈ విధానం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  

7 /7

గ్యాస్ వినియోగదారులు తమ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్ నుంచి మాత్రమే మిస్ కాల్ ఇవ్వాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. అలా చేస్తేనే బుకింగ్ సక్రమంగా నమోదు అవుతుంది.

Next Gallery

