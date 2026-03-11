Indane Gas Update: ఇండేన్ గ్యాస్ వినియోగదారులకు గుడ్ న్యూస్.. వాళ్లకు ఎల్లప్పుడూ గ్యాస్ సరఫరా..!

Gas Cylinder Update: ఇండేన్ గ్యాస్ సిలిండర్ ఉపయోగించే వారికి ఒక మంచి వార్త వచ్చింది. అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు కఠినంగా.. ఉన్నప్పటికీ దేశంలో గ్యాస్ కొరత రాకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని చమురు సంస్థలు తెలిపాయి. ఇందుకోసం ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా దేశంలో వంటగ్యాస్ సరఫరా సాఫీగా కొనసాగేందుకు చమురు సంస్థలు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.
ఇండియన్ ఆయిల్ సంస్థ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. గృహ వినియోగదారులకు ఎలాంటి.. ఇబ్బందులు లేకుండా సిలిండర్లు అందేలా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించింది. సరఫరా విషయంలో మొదటి ప్రాధాన్యతను ఇంటి అవసరాలకు ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో సాధారణ కుటుంబాలకు గ్యాస్ కొరత రాకుండా చూసే అవకాశం ఉంటుంది.
అదే సమయంలో ఆసుపత్రులు, విద్యాసంస్థలు వంటి అత్యవసర సేవలకు కూడా గ్యాస్ సరఫరా కొనసాగించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆసుపత్రుల్లో గ్యాస్ అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల అక్కడ సరఫరా ఆగకుండా ఉండేలా ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఇతర వాణిజ్య అవసరాల కోసం గ్యాస్.. వినియోగించే సంస్థలకు కూడా ఒక విధానం రూపొందించారు. దీనికోసం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీ అవసరాలను పరిశీలించి గ్యాస్ సరఫరా గురించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది.
అలాగే అవసరమైన సంస్థలు తమ అవసరాలను అధికారికంగా తెలియజేయడానికి ఆన్లైన్ విధానం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. సంబంధిత చమురు సంస్థలకు నేరుగా మెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపే అవకాశం కల్పించారు.
భారతదేశం తన చమురు అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగాన్ని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగితే దేశంలో కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే దేశీయంగా ఉత్పత్తి పెంచడం ద్వారా సమస్యలను తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.