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తెలుగు తెరపై దేశభక్తి రగిల్చిన చిత్రాలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:20 PM IST

Best Tollywood Patriotic movies: ఎందరో మహాత్ముల త్యాగఫలం మన దేశానికి లభించిన  స్వాతంత్ర్యం. తెల్లదొరల నిరంకుశ పాలనకు చెరమగీతం పాడిన రోజు ఆగష్టు 15. భారతీయులంతా గర్వించదగిన రోజు. జాతి, కుల, మత, ప్రాంతమనే తేడాల్లేకుండా..కశ్మీర్ టూ కన్యాకుమారి వరకు  సంతోషాల మధ్య జరుపుకునే ఏకైక వేడుక ‘పంద్రాగష్టు పండుగ’. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగు తెరపై తెరకెక్కిన గొప్ప దేశ భక్తి చిత్రాల విషయానికొస్తే.. 

 

Alluri Seetharamaraju1/8

అల్లూరి సీతారామరాజు

అల్లూరి సీతారామరాజు..

తెలుగు తెరపై టాకీల ప్రారంభమైన రోజుల్లో  మాలపిల్ల, వందేమాతరం, మన దేశం వంటి దేశ భక్తి చిత్రాలొచ్చాయి. ఆ తర్వాత తెలుగులో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నటించిన ‘అల్లూరి సీతారామరాజు’ సినిమా తెలుగులో గొప్ప దేశభక్తి చిత్రాల్లో మొదటి వరసలో ఉంటుంది. ఈ సినిమా తెలుగు బెస్ట్ పేట్రియాటిక్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. 

Tandra Paparayudu 2/8

తాండ్ర పాపారాయుడు

తాండ్ర పాపారాయుడు..  దాసరి నారాయణ రావు డైరెక్షన్‌లో రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘తాండ్ర పాపారాయుడు’. బొబ్బలి సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవాలని ప్రయత్నించిన తెల్లదొరలపై  తిరగబడ్డ స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు తాండ్ర పాపారాయుడు. ఈ సినిమా ఘన విజయమే సాధించింది. 

 

Sardar Paparayudu 3/8

సర్ధార్ పాపారాయుడు..

సర్ధార్ పాపారాయుడు.. తెలుగులో ఎన్టీఆర్ హీరోగా దాసరి నారాయణ రావు డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సర్ధార్ పాపారాయుడు’. ఈ మూవీ సర్ధార్ సర్వాయి పాపన్న లైఫ్‌ను  బేస్ చేసుకొని కొంత కమర్షియలాలిటి  జోడించి ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రం  తెలుగులో వచ్చిన మంచి దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది. 

Khadgam 4/8

ఖడ్గం..

ఖడ్గం.. కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్‌లో శ్రీకాంత్, రవితేజ, ప్రకాష్ రాజ్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఖడ్గం’.  ఈ సినిమా తెలుగులో వచ్చిన ఉత్తమ దేశ భక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది. 

Syeraa Narasimha Reddy 5/8

సైరా నరసింహారెడ్డి..

సైరా నరసింహారెడ్డి.. మెగాస్టార్  చిరంజీవి హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కని చిత్రం ‘సైరా నరసింహారెడ్డి’. మన దేశంలో తొలి స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం  తెలుగులో వచ్చిన దేశభక్తి చిత్రాల్లో మంచి  స్థానం సంపాదించుకుంది. 

 

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ఆర్ఆర్ఆర్

ఆర్ఆర్ఆర్.. ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవగణ్ హీరోలుగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం‘ఆర్ఆర్ఆర్’(రౌద్రం రణం రుధిరం). తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ దేశభక్తి చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమాను రాజమౌళి చరిత్రను వక్రీకరించి అల్లూరిని బ్రిటిష్ వారి దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తిగా చూపించడం.. కొమరం భీమ్  పాత్ర బ్రిటిష్ అమ్మాయితో ప్రేమలో పడటం వంటి అంశాలపై వివాదం చెలరేగినా.. ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 

 

Major 7/8

మేజర్

మేజర్.. అడివి శేష్ కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం  ‘మేజర్’. ఈ సినిమా తెలుగులో వచ్చిన బెస్ట్ పేట్రియాట్ చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. శశికిరణ్ తిక్కా డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రం మంచి సక్సెస్ సాధించింది.  

 

Deshabhakthi Chitralu 8/8

దేశభక్తి చిత్రాలు..

దేశభక్తి చిత్రాలు..  వీటితో పాటు శంకర్ డైరెక్షన్‌లో కమల్ హాసన్ హీరోగా నటించిన ‘భారతీయుడు’తో పాటు  వెంకటేష్ హీరోగా నటించిన సుభాష్ చంద్రబోస్, బాలకృష్ణ యాక్ట్ చేసిన  ‘ఒక్క మగాడు’, శ్రీహరి హీరోగా నటించిన ‘హనుమంతు’, విజయరంగరాజుతో పాటు ఎన్టీఆర్  మేజర్ చంద్రకాంత్ సహా తెలుగులో పలు దేశ భక్తి చిత్రాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. 

TAGS:
Best Tollywood Patriotic Movies
RRR
Independence Day 2026
august 15
80th independence day

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