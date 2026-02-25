OTT: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్‌ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్‌..!

India Banned 5 OTT platforms for obscene content: అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రచారం చేస్తున్న ఐదు ఓటీటీలను కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది. ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ ప్రధానంగా అసభ్యకరమైన వీడియోలతో యువతను తప్పు దోవ పట్టిస్తున్నాయని ఫిర్యాదులతో ఐటీ రూల్స్ 2021 ప్రకారం ఈ చర్యలు తీసుకుంది. ఇకపై ఇవి ఇండియాలో ప్రసారం కావు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రసారం చేస్తున్న ఓటీటీలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం వేటు వేసింది. డిజిటల్ కంటెంట్ రూల్కు విరుద్ధంగా ఈ ప్లాట్ ఫామ్స్ ప్రసారం చేస్తున్నాయి.
Moodxvip, koyal, playpro, digi movieplex, feel, jugnu 5 ఓటీటీలు అశ్లీల కంటెంట్ను ప్రచారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటిపై చర్యలు తీసుకొని బ్యాన్ చేసింది. ఇకపై వీటి ప్రసారాలు భారత్లో కనిపించవు..
పలు రోజులుగా ఎంతోమంది దీనిపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ బ్యాన్ చేయమని కూడా రాశారు. దీనిపై స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. డిజిటల్ మీడియా గైడ్ లైన్స్ అతిక్రమించి అశ్లీలతను ప్రసారం చేస్తున్న నేపథ్యంలో బ్యాన్ చేసింది.
ఓటీటీ ప్రసారాలను ఎప్పటికప్పుడు నిఘా వేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం అసభ్యకరమైన కంటెంట్ను ప్రసారం చేస్తున్న ఐదు ఓటీటీలపై నిఘా వేసి వాటిపై చర్యలు తీసుకుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం 2000 ప్రకారం 69a కింద వీటిని బ్యాన్ చేసింది.
గత సంవత్సరం జూలై నెలలో కూడా పలు యాప్స్, వెబ్సైట్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో కూడా అశ్లీలత పోర్నోగ్రాఫిక్ సంబంధించిన కంటెంట్ ఉన్న నేపథ్యంలో వాటిని బ్యాన్ చేసింది.