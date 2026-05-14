/Sugar Export Ban: సంక్షోభం వేళ మోదీ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం.. చక్కెర ఎగుమతులకు బ్రేకులు.. ఈ డిసిషన్‌ ఎందుకంటే?

Sugar Export Ban: భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు భారత్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచిన కేంద్రం.. చక్కర ఎగుమతులపై మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశ చక్కెర సరఫరాను కొనసాగించేందుకు చక్కెర ఎగుమతిని తక్షణమే నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
దేశంలో చక్కర సరఫరాను కొనసాగించేందుకు కేంద్రం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చక్కెర ఎగుమతిని వెంటనే నిషేధిస్తూ ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. ఈ నిషేధం సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు లేదా తర్వాతి ఉత్తర్వులు వచ్చేంత వరకు అమల్లో ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొంది. ముడి చక్కెర, తెల్ల చక్కెర, శుద్ధి చేసిన చక్కెర ఈ మూడు రకాల చక్కెరలకు ఈ నిషేధం వర్తిస్తుంది. అసలు మోదీ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందో తెలుసుకుందాం.
అయితే ఇప్పటికే ఎగుమతి ప్రక్రియలో ఉన్న రవాణాలకు కూడా నిషేధం నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. కేంద్రం చక్కెర ఎగుమతిని తక్షణమే, సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు నిషేధించింది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ ఎగుమతి విధానాన్ని నియంత్రితం నుండి నిషేధితం గా సవరిస్తూ ఒక నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది.
చక్కర ఎగుమతి దారుల్లో బ్రెజిల్ తర్వాత భారత్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. దేశీయ డిమాండ్ ను ఉత్పత్తి మించిపోతుందని అంచనా వేస్తూ భారత్ 1.5 బిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెరను ఎగుమతి చేసేందుకు మిల్లులకు అనుమతి ఇచ్చింది. చెరుకు ఉత్పత్తి ప్రాంతాల్లో దిగుబడులు తగ్గిపోవడంతో వరుసగా 2వ ఏడాది కూడా ఉత్పత్తి వినియోగానికి తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తోంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య వల్ల ప్రపంచ చక్కెర ధరలను పెంచుతుంది.. థాయ్ లాండ్, బ్రెజిల్ వంటి చక్కెర ఎగుమతిదారులు ఆసియా, ఆఫ్రియా కొనుగోలుదారులకు మరింత చక్కెరను రవాణా చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుందని రాయిటర్స్ పేర్కొంది.