Sugar Export Ban: సంక్షోభం వేళ మోదీ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం.. చక్కెర ఎగుమతులకు బ్రేకులు.. ఈ డిసిషన్‌ ఎందుకంటే?

Written ByBhoomi
Published: May 14, 2026, 09:32 AM IST|Updated: May 14, 2026, 09:32 AM IST


Sugar Export Ban: భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు భారత్ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇప్పటికే బంగారంపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచిన కేంద్రం.. చక్కర ఎగుమతులపై మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశ చక్కెర సరఫరాను కొనసాగించేందుకు చక్కెర ఎగుమతిని తక్షణమే నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం ఒక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. 
 

This ban is in effect until September 30, 2026.1/5

దేశంలో చక్కర సరఫరాను కొనసాగించేందుకు కేంద్రం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చక్కెర ఎగుమతిని వెంటనే నిషేధిస్తూ ఒక నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. ఈ నిషేధం సెప్టెంబర్ 30, 2026  వరకు లేదా తర్వాతి ఉత్తర్వులు వచ్చేంత వరకు అమల్లో ఉంటుందని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొంది. ముడి చక్కెర, తెల్ల చక్కెర, శుద్ధి చేసిన చక్కెర ఈ మూడు రకాల చక్కెరలకు ఈ నిషేధం వర్తిస్తుంది. అసలు మోదీ సర్కార్ ఈ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందో తెలుసుకుందాం.   

Advance Authorization Scheme under CXL and TRQ Quotas2/5

దేశీయ మార్కెట్లో చక్కర ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎగుమతులను నిషేధించడం వల్ల దేశీయ సరఫరా మెరుగుపడి ధరలు అదుపులో ఉంటాయని ప్రభావం భావిస్తోంది. సీఎక్స్ ఎల్, టీఆర్ క్యూ కోటాల కింద అడ్వాన్స్ ఆథరైజేషన్ స్కీమ్ కింద, ఇతర దేశాల ఆహార భద్రతా అవసరాలను తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం మధ్య జరిగే రవాణాల ఒప్పందం అమెరికాకు జరిగే చక్కర ఎగుమతులకు ఈ నిషేధం వర్తించదని పేర్కొంది. 

Until September 30, 2026, or until further orders3/5

అయితే ఇప్పటికే ఎగుమతి ప్రక్రియలో ఉన్న రవాణాలకు కూడా నిషేధం నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం. కేంద్రం  చక్కెర ఎగుమతిని తక్షణమే, సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు లేదా తదుపరి ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు నిషేధించింది. డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్  ఎగుమతి విధానాన్ని  నియంత్రితం నుండి  నిషేధితం గా సవరిస్తూ ఒక నోటిఫికేషన్‌ను జారీ చేసింది.  

India ranks second after Brazil.4/5

చక్కర ఎగుమతి దారుల్లో బ్రెజిల్ తర్వాత భారత్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది. దేశీయ డిమాండ్ ను ఉత్పత్తి మించిపోతుందని అంచనా వేస్తూ భారత్ 1.5 బిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల చక్కెరను ఎగుమతి చేసేందుకు మిల్లులకు అనుమతి ఇచ్చింది. చెరుకు ఉత్పత్తి ప్రాంతాల్లో దిగుబడులు తగ్గిపోవడంతో వరుసగా 2వ ఏడాది కూడా ఉత్పత్తి వినియోగానికి తక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తోంది.   

కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్య వల్ల ప్రపంచ చక్కెర ధరలను పెంచుతుంది.. థాయ్ లాండ్, బ్రెజిల్ వంటి చక్కెర ఎగుమతిదారులు ఆసియా, ఆఫ్రియా కొనుగోలుదారులకు మరింత చక్కెరను రవాణా చేసేందుకు వీలు కల్పిస్తుందని రాయిటర్స్ పేర్కొంది. 

