India Coal Production: బొగ్గు ఉత్పత్తిలో ఇండియా తోపు.. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా రికార్డు! ఇకపై విద్యుత్ కొరత ఉండదా?

India Coal Production: భారత్ ఇంధన రంగంలో మరో కీలక మైలురాయి సాధించింది. వరుసగా రెండో ఏడాది కూడా భారత్ 1 బిలియన్ టన్నుల బొగ్గు ఉత్పిత్తిని నమోదు చేసింది. ఈ ఘనతను మార్చి 20న సాధించినట్లు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోల్ వెల్లడించింది. దేశ ఇంధన అవసరాలను స్వదేశీ వనరులతో తీర్చే దిశగా ఇదొక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా భావిస్తున్నారు.
బొగ్గు ఉత్పత్తిలో ఈ స్థాయి వృద్ధి సాధ్యమవడానికి రంగంలోని అన్ని భాగస్వాముల సమన్వయ కృషి కీలకంగా నిలిచింది. సమర్థవంతమైన ప్రణాళిక, వేగవంతమైన అమలు, నిరంతర పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలు ఈ విజయానికి దోహదపడ్డాయని మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడంలో ఈ ఉత్పత్తి ముఖ్యపాత్ర పోషించడంతో పాటు, బొగ్గు ఆధారిత థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లలో తగిన నిల్వలను కొనసాగించడానికీ ఇది సహాయపడిందని వెల్లడించింది.
ఈ విజయంతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా బలమైన మద్దతు లభిస్తోంది. బొగ్గు సరఫరా గొలుసులో మెరుగైన నిర్వహణ, పారదర్శక విధానాలు, సమన్వయం ద్వారా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలో ప్రభుత్వం విజయవంతమైందని అధికారులు తెలిపారు. ఇదే సమయంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు కూడా మౌలిక రంగాల్లో వృద్ధిని సూచిస్తున్నాయి. ఫిబ్రవరి నెలలో ఎనిమిది ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల రంగాల సంయుక్త సూచిక 2.3 శాతం పెరిగింది. ఈ కాలంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి కూడా 2.3 శాతం వృద్ధి చెందగా, విద్యుత్ ఉత్పత్తి 0.5 శాతం పెరిగింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న అంతర్జాతీయ సంక్షోభాల మధ్య కూడా దేశంలో ఇంధన సరఫరా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాల వద్ద సుమారు 53.41 మిలియన్ టన్నుల బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయని, ఇవి సుమారు 23 రోజుల వినియోగానికి సరిపోతాయని అధికారులు తెలిపారు. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని గనుల సమీపంలో అదనపు నిల్వ సౌకర్యాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
ఇక వినియోగదారుల అవసరాలను తీర్చడంలో కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలతో పాటు ఇతర వినియోగదారులకు కూడా తగినంత బొగ్గు సరఫరా జరిగేలా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది.
బొగ్గు ఉత్పత్తిలో ఈ రికార్డు స్థాయి వృద్ధి భారతదేశం ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో కీలకంగా మారింది. స్వావలంబన లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.