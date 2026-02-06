English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • India Currency Notes:100, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న ఈ గీత ఎందుకు ఉంటుందో మీకు తెలుసా..? మెజారిటీ ప్రజలకు తెలియని నిజాలు ఇవే..

India Currency Notes:100, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న ఈ గీత ఎందుకు ఉంటుందో మీకు తెలుసా..? మెజారిటీ ప్రజలకు తెలియని నిజాలు ఇవే..

India Currency Notes:  భారతీయ కరెన్సీ నోట్ల గురించి చాలా మంది ఎన్నో విషయాలు తెలియవు.  మనం ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే 100, 200, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న చిన్న గీతలను మీరు గమనించారా? చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఈ రేఖల ఎందుకు ఉంటాయో దేశంలో చదువకున్న మేధావులకు సైతం తెలియదు. ఇంతకీ ఈ గీతలను ఎందుకు ఉంటాయనే విషయానికొస్తే..
India Currency Notes Facts:100 రూపాయల నోటు అంచుకు ప్రతి వైపు నాలుగు వికర్ణ రేఖలు ఉంటాయి. 200 రూపాయల నోటులో కూడా నాలుగు పంక్తులు ఉంటాయి, వాటి మధ్య రెండు చిన్న వృత్తాలు కనిపిస్తాయి.

భారతీయ కరెన్సీ నోట్లు: డిజిటల్ చెల్లింపుల యుగంలో కూడా, భారతీయ కరెన్సీ నోట్లు మన డేలి లైఫ్ లో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తూనే ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ 10, 20, 100, 500 రూపాయల నోట్లను ఉపయోగించే మనం, వాటిపై ఉన్న ప్రత్యేక గుర్తులపై అంతగా దృష్టి సారించము. కానీ ఈ నోట్లలో దాగి ఉన్న కొన్ని డిజైన్లు చాలా ముఖ్యమైన ప్రయోజనం కోసం రూపొందించబడ్డాయి.

భారతీయ కరెన్సీ నోట్ల అంచున ఉన్న చిన్నరేఖలు సాధారణ డిజైన్ కాదు. అవి ప్రతి నోటు విలువను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఈ రేఖల సంఖ్యతో పాటు  డిజైన్‌ను గమనించడం ద్వారా ఈ నోటు విలువను గుర్తించవచ్చు. 100 రూపాయల నోటు అంచున ప్రతి వైపు నాలుగు రేఖలు ఉంటాయి.  రూ. 200 రూపాయల నోటులో కూడా నాలుగు పంక్తులు ఉంటాయి.  వాటి మధ్య రెండు చిన్న వృత్తాలు ఉంటాయనే విషయం స్పష్టంగా చూస్తే తెలుస్తుంది.

కానీ 500 రూపాయల నోటులో ప్రతి వైపు ఐదు వికర్ణ రేఖలు ఉంటాయి. ఈ విధంగా, నోటు యొక్క ప్రతి విలువకు వేర్వేరు గుర్తులు ఇవ్వబడ్డాయి. ఈ ప్రత్యేక రేఖలను స్పర్శ గుర్తులు అంటారు. వీటిని దృష్టి లోపం ఉన్నవారు మరియు తక్కువ దృష్టి ఉన్నవారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. వారు తమ చేతులతో నోటును తాకడం ద్వారా దాని విలువను సులభంగా గుర్తించగలరు.

ఈ గుర్తులు వారి కళ్ళతో చూడకుండానే, దానిని తాకడం ద్వారా డబ్బు విలువను తెలుసుకోవడానికి వారికి సహాయ పడతాయి. ఇది దృష్టి లోపం ఉన్నవారు ఆర్థిక లావాదేవీలలో స్వతంత్రంగా పాల్గొనడానికి వీలు కల్పించేలా భారత ప్రభుత్వం ఆర్బీఐకు ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

అందువలన, 100, 200, 500 రూపాయల నోట్లపై ఉన్న ఈ చిన్న రేఖలు కేవలం డిజైన్ మాత్రమే కాదు. అవి భారత కరెన్సీ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్యమైన సామాజిక బాధ్యతకు చిహ్నంగా ఉన్నాయి. మనం ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే నోట్లపై ఉన్న ఈ చిన్న వివరాలు వేలాది మంది జీవితాలను సులభతరం చేస్తున్నాయి. భారతీయ కరెన్సీ నోట్స్ 100 రూపాయల నోట్ లైన్లు 500 రూపాయల నోట్ మార్కులు కరెన్సీపై స్పర్శ గుర్తులు ఆర్‌బిఐ కరెన్సీ లక్షణాలుగా చెప్పబడ్డాయి. 

