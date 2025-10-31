English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Reserves: భారతదేశంలో 32 ట్రక్కుల బంగారం..10 ఏళ్లలో భారీగా పెరిగిన బంగారం..టన్నులు టన్నులు తీస్తున్నారు!

India Gold Reserves In Tons 2025: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేగంగా పెరుగుతున్న బంగారం ధరల మధ్య, గత దశాబ్దంలో భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ తన విదేశీ మారక నిల్వలలో బంగారం వాటాను కూడా పెంచింది. భారతదేశ నిల్వలలో బంగారం పరిమాణం ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకుందాం. 2015 నాటికి భారతదేశంలో 558 టన్నుల బంగారం నిల్వలు ఉండగా.. ఇప్పుడు 2025లో ఆ బంగారం నిల్వలు ఎంత పెరిగాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /7

2015లో భారతదేశంలో ఎంత బంగారం ఉంది? 10 సంవత్సరాల క్రితం అనగా 2015లో భారతదేశంలో 558 టన్నుల బంగారం ఉంది.

2 /7

అప్పుడు భారతదేశం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉంది? ఆ సమయంలో భారతదేశం బంగారు నిల్వల పరంగా ప్రపంచంలో 10వ స్థానంలో ఉంది.

3 /7

ఆ తర్వాత ఐదేళ్ల నిల్వలు ఎక్కడికి చేరుకున్నాయి? 2016లో నిల్వలు 560 టన్నులు, 2017లో 574 టన్నులు, 2018లో 606 టన్నులు, 2019లో 612 టన్నులు, 2020లో నిల్వలు 653 టన్నులకు చేరుకున్నాయి.

4 /7

2025లో భారతదేశానికి ఏ స్థానం?  2021లో నిల్వలు 695 టన్నులకు, 2022లో 760 టన్నులకు, 2023లో 794 టన్నులకు, 2024లో నిల్వలు 822 టన్నులకు చేరుకుని 2025లో 879 టన్నులకు చేరుకున్నాయి.

5 /7

10 సంవత్సరాలలో ఎంత పెరుగుదల? దీని ప్రకారం భారతదేశ బంగారు నిల్వలు 10 సంవత్సరాలలో 321 టన్నులు పెరిగాయి.

6 /7

ఇంత బంగారాన్ని ఎన్ని ట్రక్కులు లోడ్ చేయగలవు? AI నుండి వచ్చిన ప్రతిస్పందన ప్రకారం.. ఒక సాయుధ ట్రక్కు 10 టన్నుల వరకు బంగారాన్ని లోడ్ చేయగలదు. అందువల్ల, 321 టన్నుల బంగారాన్ని లోడ్ చేయడానికి దాదాపు 32 ట్రక్కులు పడుతుంది.

7 /7

టాప్ 7 దేశాలలో భారతదేశం 2025 నాటికి బంగారు నిల్వల పరంగా భారతదేశం ప్రపంచంలోని టాప్ 7 దేశాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని అంచనా.

India gold reserve India gold reserves 2025 India gold reserves 2015 India gold reserve in the last 10 years 321 ton gold Telugu 32 truck gold India Gold Reserves Reserve Bank of India

