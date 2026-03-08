India New Baggage Rules 2026: బంగారు ప్రియులకు శుభవార్త.. ఇక 40 గ్రాముల వరకు గోల్డ్ డ్యూటీ ఫ్రీ..!

New Baggage Rules 2026: భారత ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు సౌలభ్యం కలిగించేలా బ్యాగేజీ రూల్స్ 2026 అనే కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ఇంతకుముందు విదేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చే ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్ట్ కస్టమ్స్ వద్ద చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. బ్యాగేజీ పరిమితులు, డిక్లరేషన్ ప్రక్రియ స్పష్టంగా లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ సమయం పట్టేది. ఈ సమస్యలను తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త కస్టమ్స్ నియమాలను అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం విదేశాల నుంచి భారత్కు వచ్చే ప్రయాణికులు ఇప్పుడు ₹75,000 విలువ వరకు వస్తువులను డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు. అంటే ఈ విలువ వరకు ఉన్న వస్తువులకు కస్టమ్స్ పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇది భారతీయులు, భారతీయ మూలాలున్న విదేశీయులు మరియు సరైన వీసా ఉన్న విదేశీ ప్రయాణికులకు వర్తిస్తుంది. దీంతో విదేశాల నుంచి వస్తువులు తీసుకురావడం కొంత సులభం అవుతుంది. విదేశీ పర్యాటకులకు కూడా ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నాయి. వారు భారత్కు వస్తున్నప్పుడు ₹25,000 విలువ వరకు వస్తువులు డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు. అలాగే ఎయిర్లైన్ సిబ్బందికి ₹2,500 విలువ వరకు వస్తువులు డ్యూటీ ఫ్రీగా అనుమతి ఉంటుంది.
విదేశాల్లో పనిచేసి తిరిగి భారత్కు వచ్చే ఎన్ఆర్ఐలకు కూడా ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఒక సంవత్సరానికి తక్కువ కాలం విదేశాల్లో ఉన్నవారు ₹1.5 లక్షల వరకు వస్తువులు డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు. 1 నుండి 2 సంవత్సరాలు విదేశాల్లో ఉన్నవారు ₹3 లక్షల వరకు వస్తువులు తీసుకురావచ్చు. 2 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం విదేశాల్లో ఉన్నవారు ₹7.5 లక్షల వరకు వస్తువులు డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు.
గోల్డ్ జ్యువెలరీ విషయంలో కూడా స్పష్టమైన నిబంధనలు పెట్టారు. ఒక సంవత్సరానికి పైగా విదేశాల్లో ఉన్నవారు భారత్కు వస్తున్నప్పుడు.. మహిళలు 40 గ్రాముల వరకు గోల్డ్ జ్యువెలరీ.. ఇతరులు 20 గ్రాముల వరకు జ్యువెలరీ..డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు.
కొత్త నిబంధనల ప్రకారం 18 సంవత్సరాల పైబడిన ప్రయాణికులు ఒక ల్యాప్టాప్ను డ్యూటీ ఫ్రీగా తీసుకురావచ్చు. అలాగే కెమెరాలు, గడియారాలు వంటి వస్తువులు కూడా సాధారణ డ్యూటీ ఫ్రీ పరిమితిలో తీసుకురావచ్చు.
ఈ Baggage Rules 2026 వల్ల అంతర్జాతీయ ప్రయాణం మరింత సులభంగా మారుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఎయిర్పోర్ట్లలో ప్రయాణికులకు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.