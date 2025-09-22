Post Office: కేవలం రూ. 565. పెట్టుబడితో రూ.10 లక్షలు లాభం! పేదోళ్లకు అదిరిపోయే స్కీమ్..

India Post Insurance: మధ్యతరగతి కుటుంబాల కోసం తపాలా శాఖ అద్భుతమైన బీమా (ఇన్సూరెన్స్) పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం కింద.. మీరు తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అదేంటో వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలు, మధ్యతరగతి వర్గాల కోసం భారత పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక అద్భుతమైన బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకాన్ని పోస్టల్ ఆఫీస్ వార్షిక బీమా పాలసీ పథకం అని పిలుస్తారు. దీనిలో మీరు సంవత్సరానికి కేవలం రూ. 565 పెట్టుబడితో రూ. 10 లక్షల వరకు బీమా పాలసీని పొందవచ్చు. తక్కువ ఆదాయం ఉన్న వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ పథకాన్ని అమలు చేసింది.
తక్కువ ప్రీమియం.. ఈ పథకానికి సంవత్సరానికి కేవలం రూ.565 ప్రీమియం అవసరం. ఈ చిన్న పెట్టుబడికి ప్రతిఫలంగా, పాలసీదారుడు రూ.10 లక్షల వరకు బీమా రక్షణ పొందవచ్చు. 18 నుంచి 65 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉన్న ఎవరైనా ఈ పథకంలో చేరవచ్చు.
ఈ పథకంలో చేరడానికి ముందు ఎటువంటి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బీమా పాలసీ సహజ మరణాన్ని మాత్రమే కాకుండా ప్రమాదవశాత్తు మరణం, పాక్షిక వైకల్యాన్ని కూడా కవర్ చేస్తుంది. అటువంటి సందర్భాలలో.. నామినీ రూ. 10 లక్షల వరకు క్లెయిమ్ చేయవచ్చు. జీవిత బీమాతో పాటు.. ప్రమాద సంబంధిత గాయం కారణంగా ఇన్పేషెంట్ చికిత్స పొందినట్లయితే ఈ పాలసీ రూ. 1 లక్ష వరకు వైద్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. బోనస్ ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఈ పథకంలో ఎలా నమోదు చేసుకోవాలి?.. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే ఆసక్తి ఉన్నవారు ఖాతా తెరవడానికి సమీపంలోని పోస్టాఫీసును సందర్శించవచ్చు.
అవసరమైన పత్రాలు.. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు లేదా ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో అవసరం. మీరు దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేసి ప్రీమియం చెల్లించిన తర్వాత, పాలసీ వెంటనే యాక్టివేట్ అవుతుంది.