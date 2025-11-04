EPFO- India Post Payments Bank: ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్...కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రిత్వ శాఖలో పోస్ట్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో 100శాతం ప్రభుత్వ యాజమాన్య సంస్థ, ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థతో ఒక అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఉద్యోగుల పెన్షన్ స్కీమ్, 1995 కింద పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి డోర్ స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవలను అందించనున్నారు.
ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్, ఎంప్లాయీస్ పెన్షన్ స్కీమ్, 1995 కింద తన పెన్షనర్లకు డోర్ స్టెప్ డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ సేవలను అందించడానికి ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (MoU)పై సంతకం చేసింది అని ఒక అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికేట్ (DLC) పెన్షనర్లు ప్రతి సంవత్సరం కార్యాలయానికి వెళ్లే బదులు వారి జీవిత ధృవీకరణ పత్రాలను ఆన్లైన్లో ధృవీకరించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది సాంప్రదాయ కాగితం ఆధారిత ధృవపత్రాలను సమర్పించడానికి బ్యాంకు శాఖలు లేదా EPFO కార్యాలయాలను సందర్శించాల్సిన అవసరాన్ని తొలగిస్తుంది.
లైఫ్ సర్టిఫికెట్ జారీ చేయడానికి పట్టే సమయాన్ని తగ్గించడానికి ఆధార్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణను ఉపయోగించి పెన్షనర్ల కోసం లైఫ్ సర్టిఫికెట్ను రూపొందించడానికి ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ 2020లో డిజిటల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ డోర్స్టెప్ సర్వీస్ను ప్రారంభించింది.
ఈ సేవను పొందడానికి, EPFO పెన్షనర్లు వారి పోస్ట్మ్యాన్ లేదా గ్రామీణ్ డాక్ సేవక్ను సంప్రదించాలి లేదా వారి సమీప పోస్టాఫీసును సందర్శించాలి, ఆధార్ లింక్డ్ ఫేస్ ప్రామాణీకరణ లేదా వేలిముద్ర బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ కోసం ఆధార్ నంబర్, పెన్షన్ వివరాలను అందించాలి.
ఐపీబీపీ తన విస్త్రుత నెట్ వర్క్ ను వినియోగించుకుంటోంది. 1.6లక్షలకు పైగా పోస్టాఫీసులు ఉన్నాయి. 3లక్షలకు పైగా పోస్టల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు ఉండగా.. వీరంతా డోర్ స్టెప్ బ్యాంకింగ్ పరికరాలతో , ఫేస్ అథెంటికేషన్ టెక్నాలజీ, ఫింగర్ ప్రింట్ బయోమెట్రిక్ అథెంటికేన్ ను ఉపయోగించి డిజిటల్ ప్రక్రియ ద్వారా పెన్షనర్లకు వాటి నుంచే సేవలను అందిస్తారు.