India Post: ECHS లబ్ధిదారులకు పోస్టాఫీస్‌ శుభవార్త.. ఇకపై మందుల పంపిణీ కూడా..!!

India Post: దేశానికి సేవ చేసిన మాజీ సైనికుల కోసం భారత తపాలా శాఖ (India Post) ప్రత్యేకమైన సేవను ప్రారంభించింది. ఇకపై మాజీ సైనికులు తమ ఆరోగ్య పథకం కింద అవసరమైన మందులను పొందేందుకు దూరంగా ప్రయాణించాల్సిన అవసరం లేదు. భారత తపాలా శాఖ, మాజీ సైనికుల శాఖ (Department of Ex-Servicemen Welfare –DESW)తో కలిసి ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) లబ్ధిదారుల కోసం ఇంటికే మందులు పంపించే సేవను ప్రారంభించింది.
ఈ కార్యక్రమం కింద, ECHS పాలీక్లినిక్లలో అందుబాటులో లేని మందులు ఇప్పుడు లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్దకే చేరేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. మందులను గ్రామ స్థాయి వ్యవస్థాపకులు (VLEs) ఉన్న సాధారణ సేవా కేంద్రాల (Common Service Centres – CSCs) ద్వారా సేకరించి ప్యాక్ చేసి, పంపిణీకి సిద్ధం చేస్తారు. అనంతరం భారత తపాలా శాఖ ఈ మందులను లాజిస్టిక్స్ ద్వారా సంబంధిత మాజీ సైనికుల ఇంటి వద్దకు చేర్చుతుంది.
అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం ..ECHS పాలీక్లినిక్లలో లభ్యం కాని మందులను సులభంగా పికప్ చేయడం, బుకింగ్ చేయడం, రవాణా చేయడం, లబ్ధిదారుల ఇంటికే పంపిణీ చేయడం కోసం భారత తపాలా శాఖ ఈ ప్రత్యేక సేవను ప్రారంభించింది. ఈ సేవకు మాజీ సైనికుల శాఖ (DESW) సంపూర్ణ సహకారం అందించింది అని వెల్లడించింది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ తొలిసారిగా జూలై 31న ఢిల్లీలో ప్రారంభించింది. అక్కడ మాజీ సైనికుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం కావడంతో, ఈ సేవను హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్, NCR ప్రాంతాలకు విస్తరించారు. తరువాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 458 ECHS కేంద్రాల మ్యాపింగ్ పూర్తిచేసి, అక్టోబర్ 17 నుండి ఈ సేవను దేశవ్యాప్తంగా అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
ఈ సేవతో మాజీ సైనికులు, ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాల్లో నివసించే లేదా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వారు, అత్యవసర వైద్య చికిత్స కోసం అవసరమైన మందులు సులభంగా పొందగలుగుతున్నారు. ఇక పాలీక్లినిక్లకు వెళ్లి వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంటికే మందులు అందుతున్నాయి.
ఈ కొత్త వ్యవస్థ వల్ల వారికి సమయం, డబ్బు రెండూ ఆదా అవుతున్నాయి. తపాలా శాఖ చేపట్టిన ఈ చొరవ కేవలం ఆరోగ్య సేవ మాత్రమే కాకుండా, దేశానికి సేవ చేసిన సైనికుల పట్ల కృతజ్ఞతను తెలియజేసే గొప్ప కార్యక్రమంగా నిలిచింది.
భవిష్యత్తులో ఈ సేవ మరింత విస్తరించి, అన్ని రాష్ట్రాల్లోని మాజీ సైనికులకు సమయానికి మందులు అందేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళిక రూపొందిస్తోంది. భారత తపాలా శాఖ మరియు మాజీ సైనికుల వ్యవహారాల శాఖ కలిసి చేపట్టిన ఈ చొరవ, భారత ప్రభుత్వ సామాజిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.