India Electricity Demand: కరెంట్ విషయంలో ఈరోజు ఇండియా ఆల్ టైం రికార్డ్... 256 GW దాటిన వినియోగం!

India Electricity Demand:భారతదేశంలో విద్యుత్ వినియోగం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. తాజాగా దేశం ఒక పెద్ద రికార్డు సాధించింది. ఈ రోజు భారతదేశంలో విద్యుత్ డిమాండ్ 256.144 గిగావాట్లకు చేరుకుంది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక స్థాయి. వేసవి వేడి తీవ్రంగా పెరగడం వల్ల ప్రజలు ఎక్కువగా ఎయిర్ కండీషనర్లు, కూలర్లు, ఫ్యాన్లు వాడుతున్నారు. దీని వల్ల విద్యుత్ వినియోగం భారీగా పెరిగింది.
ఇప్పటికే గతంలో కూడా కొన్ని రికార్డులు నమోదయ్యాయి. 2024 మేలో సుమారు 250 గిగావాట్ల వరకు డిమాండ్ చేరుకుంది. 2025 జూన్లో 242 గిగావాట్లకు పైగా డిమాండ్ నమోదైంది. అయితే ఈసారి ఆ సంఖ్యలను దాటి కొత్త రికార్డు నమోదవడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ చివరి వారంలోనే ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం నిపుణులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది.
వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, దేశంలోని ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఎండలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి మే, జూన్ నెలల్లో ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే విద్యుత్ డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో, పెద్ద పట్టణాల్లో విద్యుత్ వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఇంటి వినియోగం మాత్రమే కాకుండా, కార్యాలయాలు, పరిశ్రమలు కూడా ఎక్కువగా విద్యుత్ వాడుతున్నాయి. ఐటీ కంపెనీలు, షాపింగ్ మాల్స్, ఫ్యాక్టరీలు అన్నీ కూడా ఎయిర్ కండీషనింగ్ మీద ఆధారపడుతున్నాయి. దీంతో మొత్తం వినియోగం పెరిగింది.
ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని చర్యలు తీసుకుంటోంది. విద్యుత్ సరఫరాలో ఎలాంటి లోపాలు రాకుండా ముందుగానే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. బొగ్గు నిల్వలు పెంచడం, పవర్ ప్లాంట్లను పూర్తిస్థాయిలో నడపడం వంటి చర్యలు చేపడుతోంది. అదేవిధంగా సౌర విద్యుత్, విండ్ ఎనర్జీ వంటి పునరుత్పాదక వనరుల వినియోగాన్ని కూడా పెంచుతోంది.
అయితే వినియోగదారులు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరం లేకుండా విద్యుత్ వృథా చేయకుండా చూడాలి. తక్కువ విద్యుత్ వినియోగించే పరికరాలను ఉపయోగించడం మంచిది. చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ ఆదా చేయవచ్చు.