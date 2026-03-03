India Pakistan: యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్న భారత్.. పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు కీలక వ్యాఖ్యలు..!

India Pakistan War
భారత్ – పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మళ్లీ చర్చకు వస్తున్నాయి. ఇటీవల పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అసిఫ్ అలీ జర్దారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆయన ప్రకారం, భారత్ మరో యుద్ధానికి సిద్ధమవుతోందని ఆరోపించారు. పార్లమెంట్ సంయుక్త సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన, రెండు దేశాలు యుద్ధం కాకుండా చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు.
పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అసిఫ్ అలీ జర్దారి మాట్లాడుతూ..“యుద్ధం మార్గం కాదు, చర్చల టేబుల్ దగ్గరే పరిష్కారం ఉంటుంది” అని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. అయితే ఆ వీడియో నిజసత్వాన్ని స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదని కొన్ని మీడియా సంస్థలు తెలిపాయి.
2025 మే నెలలో భారత్ – పాకిస్తాన్ మధ్య నాలుగు రోజుల పాటు సైనిక ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఏప్రిల్ 22, 2025న జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో 26 మంది పర్యాటకులు మృతి చెందారు. ఈ దాడికి పాకిస్తాన్కు చెందిన ఉగ్రవాద సంస్థలు బాధ్యులని భారత్ ఆరోపించింది. దీనికి ప్రతిగా భారత్ ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ పేరుతో పాకిస్తాన్ మరియు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లోని ఉగ్ర శిబిరాలపై దాడులు చేసింది.
దీనికి ప్రతిగా పాకిస్తాన్ డ్రోన్ దాడులు చేసింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో, భారత్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బ్లాక్అవుట్ అమలు చేసింది. ఈ సంఘటనల తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారాయి.
ఇదే సమయంలో పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు ఆఫ్ఘానిస్తాన్ విషయంలో కూడా వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాలిబాన్తో జరుగుతున్న ఘర్షణల మధ్య ఆఫ్ఘానిస్తాన్ కూడా చర్చల మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే ఆఫ్ఘానిస్తాన్ భారత్కు ప్రాక్సీగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు.
అయితే భారత్ ఈ ఆరోపణలను ఖండించింది. విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధి రంధీర్ జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ, పాకిస్తాన్ తన అంతర్గత సమస్యలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి పొరుగు దేశాలపై నిందలు మోపడం పాత పద్ధతని చెప్పారు. అలాగే ఆఫ్ఘానిస్తాన్పై జరిగిన పాకిస్తాన్ వైమానిక దాడులను భారత్ ఖండించింది. రమజాన్ నెలలో జరిగిన ఈ దాడుల్లో మహిళలు, పిల్లలు మరణించారని భారత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.