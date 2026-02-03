India-US Trade Deal Items Cheaper: భారత్తో అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. టారిఫ్స్ 18 శాతానికి తగ్గించింది. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో కొన్ని ముఖ్యమైన వస్తువుల ధరలు తగ్గిపోతాయి. ప్రధానంగా ల్యాప్లాప్ నుంచి పప్పు ధాన్యాలు, పాల ఉత్పత్తులు వంటి పదార్థాలు తగ్గుముఖం పట్టనున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
అమెరికా భారత్ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని ఉత్పత్తులపై సుంకాలు తగ్గించింది అమెరికా. దీంతో మన దేశంలో కొన్ని వస్తువుల ధరలు గణనీయంగా తగ్గిపోనున్నాయి.
యూఎస్ ఇండియా ట్రేడ్ డీల్ తర్వాత ప్రధానంగా పాల ఉత్పత్తులు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారంతోపాటు ల్యాప్టాప్, గ్యాడ్జెట్, ఎలక్ట్రానిక్స్తోపాటు పప్పు ధాన్యాల ధరలు కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోనున్నాయి.
ఇప్పటికే అల్యూమినియం, రాగి పై 50 శాతం సుంకాలు ఉన్నాయి. 25 శాతం కంటే ఎక్కువ సుంకాలు ఆటో విడిభాగాలపై ఉన్నాయి. ఇక వీటి ధరలు తగ్గుతాయా? లేదా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది.
తగ్గింపు తర్వాత కొన్ని రకాల దుస్తులు, విలువైన రాళ్లు, ఆభరణాలు, రసాయనాలు, ఇంజనీరింగ్కు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు కూడా 50 శాతం నుంచి ఏకంగా 18 శాతానికి తగ్గిపోతాయి. ఈ తగ్గుదల మిడిల్ క్లాస్ వారికి ఎంతో ఉపయోగకరం. ఇది సాధారణ ప్రజలపై ప్రభావం పడింది.
ప్రధానంగా ల్యాప్టాప్, గాడ్జెట్ ఎలక్ట్రానిక్ హార్డ్వేర్ వంటి ఉపకరణాల తగ్గుదల శుభ సూచకం. ఈ నేప్యథ్యంలో అమెరికన్ వస్తువులు మన దేశంలో గణనీయంగా చౌకగా మారే అవకాశం ఉంది.