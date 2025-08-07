English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PM Modi on Trump tariff 2025: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పై 50 శాతం సుంకం విధించిన తర్వాత, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. ట్రంప్ నకు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ప్రధాని మోదీ. దేశ ప్రయోజనాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడే ప్రసక్తే ఉండదని..ముఖ్యంగా రైతుల ప్రయోజనాలను కాపాడే బాధ్యత తమపై ఉందన్నారు. 
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ పై విధించిన సుంకానికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అగ్రరాజ్యానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. భారత్ తన రైతుల ప్రయోజనాల అంశంపై  రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని  ప్రధాని మోదీ ఖరాఖండిగా చెప్పారు. రష్యాతో చమురు వాణిజ్యం కోసం భారత్ పై అదనంగా 25 శాతం సుంకాన్ని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బుధవారం ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.   

ఈ అదనపు 25 శాతం సుంకంతో, అమెరికా ఇప్పుడు భారత్ పై మొత్తం 50 శాతం సుంకాన్ని విధించింది. భారత్  నుండి దిగుమతి చేసుకున్న వస్తువులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు గత వారం 25 శాతం సుంకాన్ని ప్రకటించారు. దీనితో పాటు రష్యాతో వ్యాపారం చేసినందుకు భారత్ పై ప్రత్యేక జరిమానా విధిస్తామని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. అన్నట్లుగానే.. రష్యాతో వ్యాపారం చేసినందుకు ప్రత్యేక జరిమానాగా బుధవారం భారత్ పై  25 శాతం సుంకాన్ని విధించారు.

ట్రంప్ విధించిన 50శాతం సుంకంపై గురువారం ఢిల్లీలో జరిగిన ఎంఎస్ స్వామినాథ్ శతజయంతి అంతర్జాతీయ సదస్సులో మోదీ స్పందించారు. రైతుల ప్రయోజనాలే మా ప్రభుత్వం తొలి ప్రాధాన్యం అన్నారు. ఈ విషయంలో భారత్ ఎప్పుడూ రాజీ పడదన్నారు. సుంకాల పెంపుతో భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని నాకు తెలుసు. అయినప్పటికీ దేశ రైతులు, మత్స్యకారుల కోసం ఏ పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు తాము సిద్ధొంగా ఉన్నామని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.    

వాణిజ్య చర్చలు ప్రారంభమైనప్పటి నుండి అమెరికా భారతదేశ వ్యవసాయం, పాడి పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. కానీ వ్యవసాయం,  పాడి పరిశ్రమ కోసం ఎటువంటి రాజీ పడబోమని భారతదేశం ఇప్పటికే అమెరికాకు స్పష్టమైన మాటలలో చెప్పింది భారత్.  

భారత్ పై అదనంగా 25 శాతం సుంకం విధించిన తర్వాత కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతృప్తి చెందలేదు. రష్యాతో వ్యాపారం చేయడానికి భారతదేశంపై ద్వితీయ ఆంక్షలు కూడా విధిస్తామని ఆయన అన్నారు. రష్యా నుండి చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారతదేశం చైనాకు చాలా దగ్గరగా ఉందని..  ఇప్పుడు అది అదనంగా 25 శాతం సుంకంతో పాటు 50 శాతం సుంకం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ట్రంప్ అన్నారు. ప్రాథమిక ఆంక్షలు ఇప్పటికే విధించిన దేశం (రష్యా)తో వ్యాపారం చేసే దేశం (భారతదేశం)పై విధించే ఆర్థిక ఆంక్షలను ద్వితీయ ఆంక్షలు అంటారు.  

