India vs England Highlights: ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం గురువారం రాత్రి బౌండరీల వర్షంతో తడిసి ముద్దయింది. భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్లు నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడడంతో పోరు ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. చివరకు టీమిండియా 7 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి ఫైనల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 253 పరుగులు చేసింది. అనంతరం ఇంగ్లాండ్ 246 పరుగులకు పరిమితం అయింది. ఈ మ్యాచ్లో రెండు జట్లు కలిపి 499 పరుగులు చేశాయి. టీమిండియా విజయానికి కారణమైన ఐదుగురు ప్లేయర్ల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
సూపర్-8లో వెస్టిండీస్పై 97 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి ఒంటి చెత్తో సెమీస్కు చేర్చిన సంజూ శాంసన్.. సెమీ ఫైనల్లోనూ సత్తా చాటాడు. ఆరంభం నుంచే ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ భారత్ భారీ స్కోరుకు బలమైన పునాది వేశాడు. కేవలం 42 బంతుల్లో 89 (7 సిక్సర్లు, 8 ఫోర్లు) పరుగులతో విరుచుకుపడ్డాడు. మరోసారి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డుకు ఎంపికయ్యాడు.
కళ్లెదుట భారీ లక్ష్యం ఉన్నా.. ఇంగ్లాండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఏ మాత్రం బెదురు లేకుండా అదిరిపోయే బ్యాటింగ్తో దుమ్ములేపారు. ఆఖర్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొన్న సమయంలో బుమ్రా తన చివరి రెండు ఓవర్లలో కేవలం 14 పరుగులు ఇచ్చాడు. 16వ ఓవర్లో 8, 18వ ఓవర్లో కేవలం 6 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఈ రెండు ఓవర్లతో సాధించాల్సిన రన్రేట్ పెరిగింది.
బౌలింగ్లో పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయినా.. ఫీల్డింగ్లో మాత్రం అక్షర్ పటేల్ అదరగొట్టాడు. ఆరంభంలో ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ క్యాచ్ సూపర్గా అందుకున్న అక్షర్.. ఆఖర్లో మాత్రం చరిత్రలో నిలిచిపోయే క్యాచ్ అందుకున్నాడు. విల్ జాక్స్ భారీ షాట్ ఆడగా.. బౌండరీ లైన్ వద్ద అద్భుతంగా అందుకున్నాడు. అయితే బ్యాలెన్స్ చేసుకునే క్రమంలో కిందపడుతూ క్షణాల్లో బంతిని దుబేకు అందించాడు. ఈ క్యాచ్తో మ్యాచ్ మలుపు తిరిగింది.
ఆఖర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన తిలక్ వర్మ.. మూడు సిక్సర్లతో అలరించాడు. 18వ ఓవర్ చివర్లో క్రీజులోకి వచ్చిన తిలక్ వర్మ.. జోఫ్రా ఆర్చర్ వేసిన 19వ ఓవర్లో 3 సిక్సర్లతో అలరించాడు. 7 బంతుల్లోనే 21 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. ఫీల్డింగ్లో కూడా సిక్సర్ వెళుతుందుకున్న బంతిని చక్కగా క్యాచ్ అందుకుని.. సామ్ కర్రాన్ను పెవిలియన్కు పంపించాడు.
హార్దిక్ పాండ్యా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో ఆకట్టకున్నాడు. బ్యాటింగ్లో 12 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 27 పరుగులు చేశాడు. అనంతరం బౌలింగ్లో 38 పరుగులు ఇచ్చి 2 కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. 19వ ఓవర్లో 9 పరుగులే ఇచ్చాడు. ఆఖరి ఓవర్లో జాకబ్ బెతెల్ను రనౌట్ చేశాడు.