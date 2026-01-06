India vs Iran Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో ఒక్క రూపాయికే చాలా దొరుకుతాయ్.. ఈ దేశ కరెన్సీ కంటే భారత రూపాయి ఎంత శక్తివంతమైనదంటే..?

India vs Iran Currency: మీ జేబులో ఉన్న ఒక్క భారతీయ రూపాయి తీసుకుని.. మరో దేశానికి వెళ్లినప్పుడు వేల విలువైనదిగా మారితే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించండి. సాధారణంగా ఇది అసాధ్యం అనిపిస్తుంది కదా. కానీ ప్రస్తుతం ఇరాన్లో పరిస్థితి దాదాపు ఈవిధంగానే ఉంది. దాదాపు 92.8 మిలియన్ల జనాభా ఉన్న ఇరాన్ తీవ్ర కరెన్సీ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అక్కడి కరెన్సీ అయిన ఇరానియన్ రియాల్ వేగంగా విలువ కోల్పోతోంది. అమెరికన్ డాలర్తో పోలిస్తే రియాల్ చరిత్రలోనే కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయింది. ఈ పరిస్థితిలో ఇరానియన్ రియాల్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి చాలా బలమైన కరెన్సీలా కనిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం బహిరంగ మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం.. జనవరి 2026 నాటికి ఒక భారతీయ రూపాయి దాదాపు 16,700 ఇరానియన్ రియాల్స్కు సమానంగా ఉంది. ఈ ఒక్క సంఖ్యే ఇరాన్లో కరెన్సీ ఎంతగా కుప్పకూలిందో చెప్పడానికి సరిపోతుంది. అదే సమయంలో భారత్, ఇరాన్ మధ్య కరెన్సీ బలంలో ఉన్న తేడాను కూడా స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
ఇరాన్లో ఈ పరిస్థితి హఠాత్తుగా వచ్చింది కాదు. చాలా ఏళ్లుగా ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఒత్తిడిలోనే ఉంది. ముఖ్యంగా 2018లో అమెరికా అణు ఒప్పందం నుంచి బయటకు వచ్చి ఇరాన్పై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించిన తర్వాత సమస్యలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. దీని వల్ల చమురు ఎగుమతులు తగ్గాయి, విదేశీ కరెన్సీ దేశంలోకి రావడం తగ్గిపోయింది. అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థతో సంబంధాలు బలహీనమయ్యాయి. ఈ అన్ని కారణాలతో ప్రభుత్వానికి డబ్బు కొరత పెరిగింది.
ఇవే కాకుండా దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న దుర్వినియోగం, అవినీతి కూడా ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బాగా దెబ్బతీశాయి. పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం తగ్గిపోయింది. రాజకీయ అనిశ్చితి, నిరసనలు, కఠినమైన ప్రభుత్వ చర్యల భయం కూడా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని మరింత దెబ్బతీశాయి. ఈ అన్ని సమస్యలు కలిసి ఇరానియన్ రియాల్ విలువను తీవ్రంగా తగ్గించాయి.
అయితే ఇరాన్లో ఒక భారతీయ రూపాయితో ఏమి కొనుగోలు చేయవచ్చు అనే ప్రశ్న సహజంగానే వస్తుంది. నగరం, సమయం బట్టి ధరలు మారినా, సాధారణంగా రోజువారీ చిన్న చిన్న అవసరాలను ఒక రూపాయితోనే తీర్చుకోవచ్చు. స్థానిక బేకరీల్లో రోటీ లేదా నాన్ వంటి బ్రెడ్ కొన్ని వేల రియాల్స్కే దొరుకుతుంది. వీధి దుకాణాల్లో బిస్కెట్లు లేదా చిన్న స్నాక్స్ 10 నుంచి 15 వేల రియాల్స్ మధ్య లభిస్తాయి. బస్సు లేదా మెట్రో టిక్కెట్లలో కొంత భాగాన్ని కూడా ఒక రూపాయికి సమానమైన రియాల్ మొత్తం కవర్ చేయగలదు. చిన్న మొబైల్ రీఛార్జ్ ప్యాక్లు కూడా కొన్ని వేల రియాల్స్కే అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఇవి చూసినప్పుడు ఇరాన్లో రోజువారీ చిన్న ఖర్చులకు ఒక్క రూపాయి సరిపోతుందన్న విషయం అర్థమవుతుంది. ఇది అక్కడి కరెన్సీ ఎంతగా విలువ కోల్పోయిందో స్పష్టంగా చూపిస్తుంది. మరోవైపు భారత రూపాయి అన్ని సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ సాపేక్షంగా స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. భారతదేశంలో రూ. 100కు కొనుగోలు శక్తి పరిమితంగానే ఉన్నా, ఇరాన్లో అదే రూ. 100 అంటే సుమారు 16.7 లక్షల రియాల్స్ అవుతుంది. దాంతో అనేక చిన్న చిన్న అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోవచ్చు.
నేటి పరిస్థితుల్లో ఇరానియన్ రియాల్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి వేల రెట్లు బలంగా కనిపిస్తోంది. ఇరాన్ ఎదుర్కొంటున్న కరెన్సీ సంక్షోభం ఎంత తీవ్రమైందో అర్థం చేసుకోవాలంటే, అక్కడ ఒక్క భారతీయ రూపాయి కలిగిన కొనుగోలు శక్తినే ఉదాహరణగా చూడాలి.