India vs Malaysia Currency: ఈ ముస్లిం దేశంలో మీరు లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో లగ్జరీ జీవితం గడపవచ్చు..!!

India vs Malaysia Currency: మలేషియా కరెన్సీ, రింగిట్ (MYR), భారత రూపాయి (INR) కంటే దాదాపు 20 రెట్లు ఎక్కువ విలువైనది. మలేషియాలో ఎవరైనా లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తే.. అది భారత రూపాయిల్లో సుమారు రూ. 2,08,000 అవుతుంది. మలేషియాలో ఉద్యోగం చేస్తూ, కుటుంబాన్ని ఇండియాలో పోషిస్తే లేదా డబ్బును ఇండియాకి పంపిస్తే.. ఇక్కడి తక్కువ జీవన వ్యయం కారణంగా ఆ మొత్తం భారత్లో లగ్జరీ జీవితాన్ని గడపవచ్చు.
India vs Malaysia Currency: మలేషియా.. ఈ దేశంలో ముస్లింలు అత్యధికంగా ఉంటారు. అందుకే మలేషియాను ముస్లిం దేశం అని అంటారు. అయితే ఇక్కడ అధికారిక కరెన్సీ మలేషియన్ రింగిట్ (MYR). ఈ కరెన్సీని స్థానికంగా RM అని వ్రాస్తారు. ఇది ఆగ్నేయాసియాలో అత్యంత స్థిరమైన, నమ్మదగిన కరెన్సీలలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. మలేషియాలో ప్రస్తుతం చెలామణిలో ఉన్న నోట్లు RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100, అయితే నాణేలు (సెన్ అని పిలుస్తారు) 5, 10, 20, 50 సెన్ విలువలలో లభిస్తాయి.
Vice.com నివేదిక ప్రకారం.. 1 మలేషియా రింగిట్ విలువ భారతదేశంలో రూ. 20.76 కు సమానంగా ఉంటుంది. అయితే ఈ రేటు డాలర్ ఇండెక్స్.. ప్రపంచ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి స్వల్ప హెచ్చుతగ్గులు సాధ్యమే అని చెప్పవచ్చు. అందువల్ల ఒక భారతీయుడు మలేషియాలో రూ. 100,000 జీతం సంపాదిస్తే అది భారత్ లో విలువ రూ. 207,500 అవుతుంది. ఇది భారత్ లో భారీ సంపాదకా పరిగణించవచ్చు.
ఇక మలేషియాలో జీవన వ్యయం గురించి తెలుసుకుంటే.. భారతదేశంలో కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కౌలాలంపూర్లో ఒక బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్ అద్దెకు తీసుకోవడానికి RM1,500, RM2,500మధ్య చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే భారత్ లో డబుల్ బెడ్ రూమ్ అయితే అది కూడా లగ్జరీ అయితే రూ. 20,000–రూ.30,000 ధరకు దొరుకుతాయి.
పెట్రోల్, ప్రజా రవాణా భారతతో పోలిస్తే కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు, ఆరోగ్య బీమా ఖరీదైనవిగా ఉంటాయి. కానీ అధిక నాణ్యతతో ఉంటాయి. అంతర్జాతీయ పాఠశాల ఫీజులు భారతదేశంలో కంటే దాదాపు రెట్టింపు లేదా మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ సింగపూర్ లేదా దుబాయ్ వంటి నగరాలతో పోలిస్తే మలేషియా సరసమైన, అందుబాటులో ఉండే ఎంపికగా ఉంది.
మలేషియా ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇప్పుడు సాంకేతికత, సేవా, పారిశ్రామిక రంగాలలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఫలితంగా భారతీయ నిపుణులకు డిమాండ్ క్రమంగా పెరిగింది. ఐటీ, ఇంజనీరింగ్, ఫైనాన్స్, హెల్త్కేర్ రంగాలలో భారతీయ నిపుణులు పెద్ద సంఖ్యలో మలేషియాలో పనిచేస్తున్నారు. స్థానిక పరిశ్రమలలోకి విదేశీ నైపుణ్యాలు రావడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మలేషియా ప్రభుత్వం ఈ రంగాలలో సౌకర్యవంతమైన వర్క్ వీసా విధానాలను నిర్వహించింది.