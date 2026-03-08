T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ ఫీవర్ మొదలైంది. మరికాసేపట్లో అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్, కివిస్ జట్లు తలపడనున్నాయి. అయితే క్రికెట్లో అద్భుతమైన ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉన్నా గెలవాలంటే ఆవగింజంత అదృష్టం కూడా తోడై ఉండాలి. ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్లో భారత్ ప్రదర్శనను పరిశీలిస్తే.. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ సెంటిమెంట్ కనిపిస్తోంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టీమిండియా వరుసగా రెండోసారి టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్కు చేరింది. కఠినమైన సెమీఫైనల్లో గెలిచి టైటిల్ పోరుకు సిద్ధమైంది. అయితే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్లో భారత్ ప్రదర్శనను పరిశీలిస్తే.. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సెంటిమెంట్ కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్ల్లో టీమిండియా జట్టు.. ఇప్పటి వరకూ ట్రోఫీని గెలుచుకోలేకపోయింది.
ఈ క్రమంలో టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్ కూడా ఆదివారం జరగనుండటంతో.. క్రికెట్ అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చ మొదలైంది. ఈసారి అయినా ఆ సెంటిమెంట్ను చెరిపేసి టీమిండియా గెలుస్తుందా..? లేదా..? అనే ఉత్కంఠ ప్రతి ఒక్కరిలో నెలకొంది. అయితే గతంలో జరిగిన ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్ను పరిశీలిస్తే ఆసక్తికరమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి.
ఇక 1993లో శనివారం రోజు జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో టీమిండియా విజయం సాధించింది. అయితే 2003లో ఆదివారం రోజు జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ ఓటమి చవిచూసింది. 2007లో సోమవారం రోజు జరిగిన తొలి టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తూ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. అలాగే 2011లో శనివారం రోజు జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో కూడా భారత్ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది.
అలాగే 2014లో ఆదివారం రోజు జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లోనూ టీమిండియా ఓడిపోయింది. 2023లో ఆదివారం రోజు జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో కూడా భారత్ పరాజయం పాలైంది. ఇక 2024లో శనివారం జరిగిన టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో టీమిండియా ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.
ఇప్పుడు 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆదివారం జరగనుంది. ఇప్పటివరకు ఆదివారం జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్లో భారత్ గెలవకపోవడం ఒక సెంటిమెంట్గా మారింది. దీంతో ఈసారి ఆ రికార్డును చెరిపేసి భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. కోట్లాది మంది అభిమానులు భారత జట్టు విజయాన్ని ఆశిస్తూ ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.