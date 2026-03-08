English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!

T20 World Cup Final: ఇండియా vs న్యూజిలాండ్ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ టికెట్ ధరలు ఏంటి రా బాబు ఇలా ఉన్నాయి..!

T20 World Cup Final Ticket Prices: భారీ ఉత్కంఠ మధ్య జరుగుతున్న టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఈ రోజు ఇండియా మరియు న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ కీలక పోరు అహ్మదాబాద్‌లోని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంగా పేరుగాంచిన నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా చూడటానికి అభిమానులు భారీగా ఆసక్తి చూపడంతో టికెట్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
1 /6

మార్చి 8న జరుగుతున్న ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ కోసం అధికారికంగా విక్రయించిన టికెట్లు కొద్ది నిమిషాల్లోనే పూర్తిగా అమ్ముడయ్యాయి. బుక్‌మైషో యాప్ ద్వారా విక్రయించిన టికెట్లకు అభిమానుల నుండి భారీ డిమాండ్ వచ్చింది. టికెట్లు దొరకని చాలా మంది అభిమానులు బ్లాక్ మార్కెట్ ద్వారా కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

2 /6

అధికారిక ధరల ప్రకారం సాధారణ సీట్ల ధరలు సుమారు రూ.27,500 నుండి ప్రారంభమయ్యాయి. బి, సి, ఎఫ్, జి లోయర్ స్టాండ్లలో టికెట్ ధర సుమారు రూ.37,400గా నిర్ణయించారు. కె, ఎల్, పి, క్యూ అప్పర్ స్టాండ్లలో టికెట్ ధర రూ.27,500 కాగా, జె, ఆర్ అప్పర్ స్టాండ్లలో టికెట్ ధర రూ.28,600గా ఉంది. ఏ, హెచ్ లోయర్ స్టాండ్లలో టికెట్ ధర రూ.49,500 వరకు ఉంది. సౌత్ ప్రీమియం స్టాండ్ టికెట్ ధర రూ.77,000గా ఉంది.  

3 /6

అదే సమయంలో హాస్పిటాలిటీ టికెట్ల ధరలు మరింత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రెసిడెన్షియల్ గ్యాలరీ టికెట్ ధర రూ.2,47,500 కాగా, ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్స్ ఎల్4 ధర రూ.5,22,500 వరకు ఉంది. అత్యంత ఖరీదైన ప్రెసిడెన్షియల్ సూట్స్ ఎల్5 టికెట్ ధర రూ.12,10,000 వరకు చేరింది.  

4 /6

అయితే బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ఈ ధరలు మరింత పెరిగాయి. ఉదాహరణకు రూ.3,500 అధికారిక ధర ఉన్న టికెట్‌ను కొందరు అభిమానులు రూ.54,000 వరకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. కొందరు అభిమానులు వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా ముందస్తు చెల్లింపులతో టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారని వార్తలు చెబుతున్నాయి.

5 /6

టికెట్లతో పాటు అహ్మదాబాద్ నగరంలో హోటల్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి. సాధారణంగా రూ.4,000 ఉండే హోటల్ గది ధరలు ఇప్పుడు రూ.40,000 వరకు పెరిగాయి. స్టేడియం సమీపంలోని హోటళ్లు పూర్తిగా బుక్ అయ్యాయి. ఈ మ్యాచ్ కోసం దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులు అహ్మదాబాద్‌కు చేరుకోవడంతో నగరం మొత్తం క్రికెట్ జ్వరం పట్టింది.  

6 /6

ఇక ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇండియా వరుసగా రెండో టైటిల్ గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. లక్షకు పైగా ప్రేక్షకులు స్టేడియంలో మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం ఉంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానుల దృష్టి ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫలితంపైనే నిలిచింది.

India vs New Zealand Final 2026 T20 World Cup Final 2026 Ahmedabad Narendra Modi Stadium tickets IND vs NZ final ticket price

Next Gallery

International Women&#039;s Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!