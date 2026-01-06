Pakistan Sim Card: మన దేశంలో చాలా మంది జియో, ఎయిర్టెల్, BSNL, వి (Vodafone Idea-Vi) సిమ్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. మరి మన పక్కన పాకిస్థాన్ ప్రజలు ఏ నెట్వర్క్ సిమ్ను ఉపయోగిస్తున్నారు..? అక్కడ కూడా ఇండియన్ కంపెనీలు సేవలు అందిస్తున్నాయా..? వివరాలు ఇలా..
పాకిస్థాన్లో భారతీయ టెలికాం కంపెనీలు సేవలు అందించడం లేదు. ఆ దేశంలో టెలికాం మార్కెట్ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా కాల్, ఇంటర్నెట్, డేటా సేవలను జాజ్, జోంగ్, టెలినార్, యుఫోన్ వంటి నెట్వర్క్లు అందిస్తున్నాయి.
జాజ్ టెలికాం సంస్థ యూజర్ బేస్ పరంగా టాప్లో ఉంది. ఆ తరువాత స్థానంలో టెలినార్, జోంగ్ ఉన్నాయి. యుఫోన్, ఎస్సీఓలకు తక్కువ యూజర్లు ఉన్నారు.
పాకిస్థాన్లో దాదాపు 72 నుంచి 73 మిలియన్ల మొబైల్ వినియోగదారులు జాజ్ ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జోంగ్ కంపెనీ దాదాపు 51.9 మిలియన్ల మంది వినియోగదారులను కలిగి ఉంది. వీటితో పోలిస్తే ఇతర కంపెనీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.
డిజిటల్ చెల్లింపుల విషయానికి వస్తే.. మొబైల్ రీఛార్జ్కు ఫోన్పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం, అమెజాన్ పే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే పాకిస్థాన్లో డింగ్, మొబైల్ రీఛార్జ్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు.
మన దేశంలో ప్రస్తుతం 5G సేవలు విస్తరిస్తుండగా.. త్వరలో 6Gకి సిద్ధమవుతోంది. సగటు వేగం 250-500 Mbpsకి చేరుకుంటుంది. అయితే పాకిస్థాన్లో ఇంకా 4Gపై ఆధారపడినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.