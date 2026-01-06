English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pakistan Mobile Network: పాకిస్థాన్‌ ప్రజలు ఎక్కువగా ఏ సిమ్ కార్డు వాడుతున్నారో తెలుసా..? Jio, ఎయిర్‌టెల్ కాదండోయ్..!

Pakistan Mobile Network: పాకిస్థాన్‌ ప్రజలు ఎక్కువగా ఏ సిమ్ కార్డు వాడుతున్నారో తెలుసా..? Jio, ఎయిర్‌టెల్ కాదండోయ్..!

Pakistan Sim Card: మన దేశంలో చాలా మంది జియో, ఎయిర్‌టెల్, BSNL, వి (Vodafone Idea-Vi) సిమ్‌లను ఉపయోగిస్తున్నారు. మరి మన పక్కన పాకిస్థాన్ ప్రజలు ఏ నెట్‌వర్క్ సిమ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు..? అక్కడ కూడా ఇండియన్ కంపెనీలు సేవలు అందిస్తున్నాయా..? వివరాలు ఇలా..
 
1 /5

పాకిస్థాన్‌లో భారతీయ టెలికాం కంపెనీలు సేవలు అందించడం లేదు. ఆ దేశంలో టెలికాం మార్కెట్ పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా కాల్, ఇంటర్నెట్, డేటా సేవలను జాజ్, జోంగ్, టెలినార్, యుఫోన్ వంటి నెట్‌వర్క్‌లు అందిస్తున్నాయి.  

2 /5

జాజ్ టెలికాం సంస్థ యూజర్ బేస్ పరంగా టాప్‌లో ఉంది. ఆ తరువాత స్థానంలో టెలినార్, జోంగ్ ఉన్నాయి. యుఫోన్, ఎస్‌సీఓలకు తక్కువ యూజర్లు ఉన్నారు.  

3 /5

పాకిస్థాన్‌లో దాదాపు 72 నుంచి 73 మిలియన్ల మొబైల్ వినియోగదారులు జాజ్‌ ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జోంగ్ కంపెనీ దాదాపు 51.9 మిలియన్ల మంది వినియోగదారులను కలిగి ఉంది. వీటితో పోలిస్తే ఇతర కంపెనీలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి.  

4 /5

డిజిటల్ చెల్లింపుల విషయానికి వస్తే.. మొబైల్ రీఛార్జ్‌కు ఫోన్‌పే, గూగుల్ పే, పేటీఎం, అమెజాన్ పే ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే పాకిస్థాన్‌లో డింగ్, మొబైల్ రీఛార్జ్ వంటి ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు.  

5 /5

మన దేశంలో ప్రస్తుతం 5G సేవలు విస్తరిస్తుండగా.. త్వరలో 6Gకి సిద్ధమవుతోంది. సగటు వేగం 250-500 Mbpsకి చేరుకుంటుంది. అయితే పాకిస్థాన్‌లో ఇంకా 4Gపై ఆధారపడినట్లు నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.   

Top Mobile Networks Pakistan Mobile Network India vs Pakistan Trending News Pakistan Telecom Companies List

Next Gallery

Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. అదృష్టం తలుపు తట్టింది.. ఈరోజు కర్కాటకం, కన్య సహా ఈ 5 రాశులకు డబుల్ బెనిఫిట్స్