  India Vs Pakistan: పాకిస్థాన్ లో ఆ నిత్యావసర వస్తువుకు మనమే దిక్కు..ఇక్కడ రూ. 42.. కానీ అక్కడ..!

India Vs Pakistan: పాకిస్థాన్ లో ఆ నిత్యావసర వస్తువుకు మనమే దిక్కు..ఇక్కడ రూ. 42.. కానీ అక్కడ..!


India Vs Pakistan: పహల్గామ్ దాడి తర్వాత .. భారత్ .. పాకిస్థాన్ పై ‘ఆపరేషన్ సిందూర్’ తో గట్టి సమాధానే ఇచ్చింది. కానీ తాజాగా పాకిస్థాన్ ఓ నిత్యావసర వస్తువు మన దేశంలో పై పూర్తిగా ఆధారపడి ఉంది. అది మన దేశంలో రూ.40 నుంచి  42 విలువ చేసే ఆ వస్తువు .. పాకిస్థాన్ లో ఎంత ధర ఉందో షాక్ అవుతున్నారు. 
భారతదేశం,  పాకిస్తాన్ మధ్య సంబంధాల ప్రస్తుతం క్షీణ దశకు చేరుకున్నాయి. ఆ దేశంలో అన్ని రకాల వ్యాపార లావాదేవీలు స్తంభించాయి. భారత్,..పాకిస్తాన్ దేశంతో సంబంధాలు మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నించిపుడల్లా..పాకిస్థాన్ వక్ర బుద్ధి కారణంగా ఆ దూరం పెరుగుతూనే పోతుంది. 

2019 పుల్వామా దాడి తర్వాత.. భారతదేశం, పాకిస్తాన్ మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలను తెగిపోయాయి. ఫలితంగా రెండింటి మధ్య వాణిజ్యం పూర్తిగా నిలిచి పోయింది. పాకిస్తాన్‌ను అత్యంత అనుకూల దేశం (MFN) జాబితా నుండి తొలగించారు. దీని ఫలితంగా పాకిస్తాన్ నుండి దిగుమతి చేసుకున్న వస్తువులపై కస్టమ్స్ సుంకం 200 శాతం పెరిగింది.

అయితే, రెండు దేశాల మధ్య కొన్ని వాణిజ్య సంబంధాలు కొన్నేళ్లు అలాగే కొనసాగాయి.  2022లో, భారతదేశం పాకిస్తాన్‌కు గణనీయమైన మొత్తంలో చక్కెర సహా పలు నిత్యావసర వస్తువులను ఎగుమతి  చేసింది. పాకిస్తాన్ తన దేశంలో వాటిని ఏ ధరకు విక్రయిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

అబ్జర్వేటరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కాంప్లెక్సిటీ (OEC) oec.world నివేదిక ప్రకారం, భారతదేశం 2022లో పాకిస్తాన్‌కు గణనీయమైన మొత్తంలో చక్కెరను ఎగుమతులు చేసింది. ఈ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, భారతదేశం 2022లో పాకిస్తాన్‌కు $219 మిలియన్ (₹18,94,47,04,500) విలువైన ముడి చక్కెరను ఎగుమతి చేసినట్టు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 

మన భారతదేశంలో చక్కెర ₹42కి అమ్ముడవుతుండగా, పాకిస్తాన్‌లో మన దేశ  కరెన్సీలో రూ. 155గా ఉంది. భారతదేశంలో చక్కెర ప్రారంభ ధర దాదాపు ₹42 గా ఉంది. క్వాలిటీని బట్టి ఛేంజ్ అవుతూ వస్తోంది. ఫలితంగా పాకిస్తాన్‌లో చక్కెర ధర భారతదేశం కంటే ₹113 కంటే ఎక్కువ ఉంటడం ఆశ్యర్యం కలిగించే అంశమనే చెప్పాలి. 

