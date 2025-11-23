English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • India Win: చరిత్ర సృష్టించిన అమ్మాయిలు.. తొలి అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్ కైవసం

India Win: చరిత్ర సృష్టించిన అమ్మాయిలు.. తొలి అంధ మహిళల టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్ కైవసం

Blind Women's T20 World Cup 2025: భారత్ కు చెందిన అంధ మహిళల క్రికెట్ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. తొలి మహిళల అంధుల టీ20 వరల్డ్ కప్ ను కైవసం చేసుకుంది. కొలంబో వేదికగా నేపాల్ తో జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్ లో మన అమ్మాయిలు దుమ్మురేపారు. 7 వికెట్ల తేడాతో భారత్ విక్టరీ కొట్టింది. 
 
1 /5

తుది పోరులో టాస్ నెగ్గిన భారత్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన నేపాల్ జట్టు 5 వికెట్ల నష్టానికి 114 పరుగులు చేసింది. 115 రన్స్ టార్గెట్ తో బరిలోకి దిగిన భారత్.. 12.1 ఓవర్లలోనే 3 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. 

2 /5

భారత బ్యాటర్లలో పులా సారెన్ మెరిసింది. 27 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేసి జట్టు విజయంలో కీ రోల్ ప్లే చేసింది. కొలంబోలోని పి సారా ఓవల్ మైదానంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది.

3 /5

తొలిసారి నిర్వహించిన ఈ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియా, భారత్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, యూఏఈ, నేపాల్ జట్లు పాల్గొన్నాయి. నవంబర్ 11న ఢిల్లీలో ఈ టోర్నీ ప్రారంభమైంది.   

4 /5

సెమీఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి ఫైనల్‌కు చేరింది భారత్. ఈ టోర్నీలో భారత జట్టు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు.   

5 /5

మన అమ్మాయిలు అద్భుతంగా రాణించి.. తిరుగులేని విజయాలు అందించారు. ఇక ఫైనల్ లోనూ గెలిచి భారత్ ను విశ్వ విజేతగా నిలిపారు.

Blind Women's T20 World Cup 2025 Blind T20 World Cup Colombo Blind Women's T20 World Cup cricket India women Nepal

Next Gallery

Sobitha Dhulipala: లవర్ అంటూ భర్త నాగ చైతన్యకు శోభిత ధూళిపాళ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్..!