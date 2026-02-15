Agniveer Recruitment: యువతకు ఇండియన్‌ ఆర్మీ భారీ ఛాన్స్‌.. అగ్నివీర్ నియామకాల్లో వయోపరిమితి పెంపు, తెలంగాణ అభ్యర్థులకు కీలక అలెర్ట్‌..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Army Agniveer Recruitment Telangana Youth Apply: తెలంగాణ యువతకు భారత ఆర్మీ బంపర్ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. అగ్నివీర్‌కు సంబంధించి దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. ప్రధానంగా అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉంచింది. అయితే తెలంగాణ శాశ్వత నివాసులు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరింది. ఈసారి అభ్యర్థుల వయోపరిమితి కూడా పెంచింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం .
 
 తెలంగాణ యువతకు భారత ఆర్మీ బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వయోపరిమితి పెంచడంతోపాటు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్నివీర్‌కు  సంబంధించి అవివాహిత పురుషుల కోసం ఈ దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టింది. అధికారిక వెబ్సైట్లో ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

 తెలంగాణలో శాశ్వత నివాసులైన ఉన్న యువతను వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కోరింది. ఇందులో వివిధ కేటగిరీలో ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ప్రధానంగా అగ్నివీర్ క్లర్క్ లేదా స్టోర్ కీపర్ మీరు పది పాస్ అయితే చాలు.. ఇక అగ్ని వీరి ట్రేడ్సమెన్‌కు 8 పాసైన వారు అర్హులు.  

 ఇక అభ్యర్థులు రెండు కేటగిరీలో వారి అర్హతను బట్టి అదనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే అదనంగా ఈసారి భారత ఆర్మీ వయోపరిమితి 21 నుంచి 22 ఏళ్లకు పెంచింది. ఇది చాలా మంది అభ్యర్థులకు మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. అగ్నివీర్‌కు సంబంధించి భర్తీ ఆన్‌లైన్ కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ నిర్వహిస్తారు. మొత్తం 13 భాషల్లో ఈ పరీక్ష ఉంటుంది. తెలుగులో కూడా పరీక్ష రాయవచ్చు. అయితే ఐటిఐ, డిప్లమా, నేషనల్ క్యాండిడేట్ NCC అభ్యర్థులకు బోనస్ మార్కులు కూడా ఇస్తారు.  

 ఇక ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ వరకు ఇది దరఖాస్తుల స్వీకరణ చేపట్టనుంది. జూన్ 1 నుంచి 15వ తేదీ మధ్య హాల్ టికెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉంది. అభ్యర్థులు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక ఎప్పటికప్పుడు అధికారిక వెబ్‌సైట్లో మాత్రమే చెక్ చేసుకోవాలని ఇండియన్ ఆర్మీ చెబుతోంది.  

 తమ రిజిస్టర్ చేసిన ఈమెయిల్ ఐడీ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే సికింద్రాబాద్‌లోని ఆర్మీ రిక్రూటింగ్ ఆఫీసర్ ఫోన్‌ నంబర్ 040-27740059 ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అయితే ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే పాస్ చేస్తాం అనే మోసపూరిత మాటలను నమ్మకూడదని భారత ఆర్మీ సూచిస్తుంది.

