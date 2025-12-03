English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Currency News: భారతదేశ రూ.10 వేలకు.. ఈ దేశంలో రూ.99 లక్షలు..

Currency News: భారతదేశ రూ.10 వేలకు.. ఈ దేశంలో రూ.99 లక్షలు..

Rs 99 Lakh For Rs 10 Thousand: భారతదేశానికి సంబంధించిన రూ.10 వేలకు లెబనీస్ పౌండ్ (LBP)లో ఏకంగా రూ.99 లక్షలు విలువుటుంది. అయితే, లెబనాన్ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు క్షీణించడం వల్ల పూర్తిగా కరెన్సీ విలువ తగ్గిపోయింది. 

Lebanon Currency Rs @99 Lakh For Rs 10 Thousand: ప్రస్తుతం చాలా మంది కరెన్సీకి సంబంధించిన వార్తలను ఎక్కువగా చదివేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ వాల్యూ కలిగిన కరెన్సీని భారతదేశ కరెన్సీతో పొలుస్తున్న పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజా కూడా లెబనాన్ కరెన్సీకి సంబంధించిన ఓ పోస్ట్ వైర్ అవుతోంది. అయితే, అత్యంత తక్కువ విలువ కలిగిన కరెన్సీలో ఈ దేశం ముందు స్థానంలో ఉంది. 
 
1 /6

లెబనాన్ కరెన్సీ అక్కడి ప్రజలు లెబనీస్ పౌండ్ (LBP) పిలుస్తారు. ఇది అంతర్జాతీయ కరెన్సీ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ దేశం ఇటీవలే తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ వస్తోంది. దీని వల్ల ఈ దేశానికి సంబంధించిన పౌండ్ విలువ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది.   

2 /6

లెబనీస్ పౌండ్ అనే లెబనాన్ దేశం ఏర్పడిన నుంచి ప్రత్యేకమైన జాతీయ అధికారిక కరెన్సీగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఈ దేశంలో వస్తువులు, జీతాలు, సేవలకు ఈ అధికారిక కరెన్సీనే ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రజలు వినియోగిస్తూ ఉంటారు.   

3 /6

అంతేకాకుండా దేశీయ మార్కెట్‌లోని  కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలతో పాటు ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ ఇదే కరెన్సీపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అలాగే ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అమెరికన్ డాలర్ (USD)పై అధికంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే లెబనీస్ పౌండ్ స్థిర మారకం రేటుతో కొనసాగుతూ వస్తోంది.   

4 /6

లెబనాన్ 2019 సంవత్సరం నుంచి  తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటు వస్తోంది. దీని కారణంగా ఈ పౌండ్ విలువ చారిత్రక స్థాయిలో పడిపోతూ వస్తోందని ఆ దేశానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఇప్పటికే పూర్తిగా కరెన్సీ విలువ పడిపోవడం వల్ల దేశంలో తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడింది.  

5 /6

అంతర్జాతీయంగా భారత కరెన్సీ మంచి విలువ ఉంది. అయితే, ఈ కరెన్సీని లెబనీస్ పౌండ్‌తో పోలిస్తే భారత రూ.1కి ఆ దేశానికి సంబంధించిన పౌండ్‌లో రూ.992 విలువ ఉంది. అంటే.. భారత కరెన్సీ కేవలం రూ.500కు ఆ దేశంలో రూ.4,96,352 అవుతుంది. ఇక రూ.10,000 లకు ఏకంగా రూ.99,27,051 అవుతుంది.   

6 /6

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న పోస్టుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీరికరించదు.)  

Lebanon Currency Lebanon Currency News Lebanon Currency Latest News Lebanon Currency Telugu News

Next Gallery

Scrub typhus: ఆంధ్ర ప్రజలను భయపెడుతున్న స్క్రబ్ టైఫస్.. వచ్చే లక్షణాలు, తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఇవే..!