Currency News: భారతదేశ రూ.10 వేలకు.. ఈ దేశంలో రూ.99 లక్షలు..

Rs 99 Lakh For Rs 10 Thousand: భారతదేశానికి సంబంధించిన రూ.10 వేలకు లెబనీస్ పౌండ్ (LBP)లో ఏకంగా రూ.99 లక్షలు విలువుటుంది. అయితే, లెబనాన్ దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులు క్షీణించడం వల్ల పూర్తిగా కరెన్సీ విలువ తగ్గిపోయింది.
Lebanon Currency Rs @99 Lakh For Rs 10 Thousand: ప్రస్తుతం చాలా మంది కరెన్సీకి సంబంధించిన వార్తలను ఎక్కువగా చదివేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా తక్కువ వాల్యూ కలిగిన కరెన్సీని భారతదేశ కరెన్సీతో పొలుస్తున్న పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజా కూడా లెబనాన్ కరెన్సీకి సంబంధించిన ఓ పోస్ట్ వైర్ అవుతోంది. అయితే, అత్యంత తక్కువ విలువ కలిగిన కరెన్సీలో ఈ దేశం ముందు స్థానంలో ఉంది.
లెబనాన్ కరెన్సీ అక్కడి ప్రజలు లెబనీస్ పౌండ్ (LBP) పిలుస్తారు. ఇది అంతర్జాతీయ కరెన్సీ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ఈ దేశం ఇటీవలే తీవ్ర సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ వస్తోంది. దీని వల్ల ఈ దేశానికి సంబంధించిన పౌండ్ విలువ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది.
లెబనీస్ పౌండ్ అనే లెబనాన్ దేశం ఏర్పడిన నుంచి ప్రత్యేకమైన జాతీయ అధికారిక కరెన్సీగా కొనసాగుతూ వస్తోంది. ఈ దేశంలో వస్తువులు, జీతాలు, సేవలకు ఈ అధికారిక కరెన్సీనే ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రజలు వినియోగిస్తూ ఉంటారు.
అంతేకాకుండా దేశీయ మార్కెట్లోని కొనుగోళ్లు, అమ్మకాలతో పాటు ఇతర ఆర్థిక లావాదేవీలన్నీ ఇదే కరెన్సీపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అలాగే ఈ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అమెరికన్ డాలర్ (USD)పై అధికంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే లెబనీస్ పౌండ్ స్థిర మారకం రేటుతో కొనసాగుతూ వస్తోంది.
లెబనాన్ 2019 సంవత్సరం నుంచి తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటు వస్తోంది. దీని కారణంగా ఈ పౌండ్ విలువ చారిత్రక స్థాయిలో పడిపోతూ వస్తోందని ఆ దేశానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఇప్పటికే పూర్తిగా కరెన్సీ విలువ పడిపోవడం వల్ల దేశంలో తీవ్రమైన ద్రవ్యోల్బణం ఏర్పడింది.
అంతర్జాతీయంగా భారత కరెన్సీ మంచి విలువ ఉంది. అయితే, ఈ కరెన్సీని లెబనీస్ పౌండ్తో పోలిస్తే భారత రూ.1కి ఆ దేశానికి సంబంధించిన పౌండ్లో రూ.992 విలువ ఉంది. అంటే.. భారత కరెన్సీ కేవలం రూ.500కు ఆ దేశంలో రూ.4,96,352 అవుతుంది. ఇక రూ.10,000 లకు ఏకంగా రూ.99,27,051 అవుతుంది.
(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పోస్టుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీరికరించదు.)