Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!

Indian Currency Value: భారతదేశం నుంచి 10 వేల రూపాయలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరులు కావొచ్చు. ఈ ఇస్లామిక్ దేశంలో భారతదేశంలోని 10 వేల రూపాయలు  5 మిలియన్లకు సరి సమానం. కేవలం మన దేశ కరెన్సీ రూ. 10 వేలుంటే ఆ దేశంలో మీరు రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరులు అయిపోతారు.  
Indian Currency Vs Iran Currency: మన దేశ కరెన్సీ రూ. 10 వేలు ఆ దేశంలో  దాదాపు 5 మిలియన్ కు సరి సమానం.  నిజానికి నమ్మశక్యంగా లేకున్నా..  కానీ ఇది పచ్చి నిజం.  ఆ దేశమేదో కాదు.. ఇరాన్. ఇరాన్ కరెన్సీని ఇరానియన్ రియాల్ గా పిలుస్తారు.  ప్రపంచంలో అత్యంత బలహీనమైన కరెన్సీల్లో  ఒకటిగా పేరు పొందింది. కొన్ని అంతర్జాతీయ పరిమితులు కారణంగా  ఇరాన్ కరెన్సీ ప్రస్తుతం  బలహీనంగా ఉంది. 

భారతీయ రూపాయి..  ఇరానిన్ రియాల్ మధ్య ధర వ్యత్యాసం చాలా ఉంది. ప్రస్తుత మార్పిడి ధరలో ఒక భారతీయ రూపాయి 478 ఇరానియన్  రియాల్‌లకు సమానం. అంటే మన దేశంలో రూ. 10,000 వేలు..అక్కడ 47,81,640 రియాల్‌ కు సమానం. 

ఆర్థిక పరమైన ఆంక్షలు.. సరైన  పరిపాలన లేకుండా ఉండటం మూలానా.. ఇరాన్ కరెన్సీ విలువ అంతర్జాతీయంగా చాలా తక్కువగా ఉంది.  ఇరానిన్ రియాల్ ఒకానొక సమయంలో మంచి వాల్యూ ఉండేది. కానీ గత కొంతకాలంగా దాని అంతర్జాతీయ పరమైన ఆంక్షల కారణంగా ఇరాన్  కొనుగోలు శక్తి పూర్తిగా పడిపోయింది.

ఇరాన్‌ పరమాణు కార్యక్రమం చేపట్డడం మూలానా.. అమెరికా సహా కొన్ని పశ్చిమ దేశాలు ఇతర అనుబంధ సంస్థలు ఇరాన్ పై పలు రకాల ఆంక్షలు పెట్డడం మూలానా దాని కరెన్సీ వాల్యూ అంతర్జాతీయంగా పడిపోయింది.  ముఖ్యంగా IMF ఆంక్షలు ఇరాన్  అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఇరాన్ కరెన్సీ విలువను  తగ్గించాయి. ఇవన్నీ ఇరాన్ లో  విదేశీ పెట్టుబడులు,  వ్యాపారంపై పెను ప్రభావం చూపుతుంది.

ఇరాన్‌  పై అగ్ర రాజ్యం అమెరికా ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టినా.. దాని పని అది చూసుకుంటూ వెళుతుంది.  దాని కరెన్సీ వాల్యూను కావాలనే తగ్గించినట్టు తెలుస్తుంది.  అక్కడ జీవన ప్రమాణాలు అత్యంత దయనీయంగా ఉన్నాయి.  

రోజువారీ జీవితంలో భాగంగా ఇరానియన్లు రియాల్ బదులుగా టోమన్ ని వాడతారు. ఒక టోమన్ 10 రియాల్‌లకు సమానం.  వీసా,  మాస్టర్‌కార్డ్‌ వంటి అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలు ఇరాన్‌లో పనిచేయవు. డబ్బు మార్పిడి కోసం US డాలర్‌లు లేదా యూరోలు, భారతీయ కరెన్సీ వంటి విదేశీ కరెన్సీ లను ఈజీగా అక్కడ ఎక్స్ ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 

