Gold Rate: బిగ్ బిగ్ గుడ్ న్యూస్.. ఇక నుంచి బంగారం ధరలను నిర్ణయించనున్న భారత్.. భారీగా పతనం కానున్న పసిడి ధరలు..!!

Gold Price: పసిడి ప్రియులకు బిగ్ గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు త్వరలోనే భారీగా పడిపోనున్నాయి. అవును..  ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు బంగారం ధరలు అనేవి డాలర్ పై ఆధారపడి ఉండేవి. అంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మాత్రమే ధరలను నిర్ణయించేది. కానీ ఇప్పుడు మన భారత్ స్వయంగా బంగారం ధరలను నిర్ణయించే స్థాయికి చేరుకుంది. అంటే త్వరలోనే దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పవచ్చు. అసలు దీని వెనకున్న కథేంటో చూద్దాం. 
 భారత్‌లో దాదాపు 25 వేల టన్నుల బంగారం ప్రజల వద్ద ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ ధరలను నిర్ణయించే స్థాయికి మన దేశం ఇంకా చేరలేదు. అయితే ఈ పరిస్థితి వచ్చే సంవత్సరాల్లో మారే అవకాశం ఉందని పరిశ్రమ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆఫ్ ఇండియా (CCI) నిర్వహించిన జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ కాన్ఫరెన్స్‌లో ఈ అంశంపై విస్తృత చర్చ జరిగింది. దేశంలో బంగారం తవ్వకం, పారదర్శక వ్యవస్థలు,  ఆధునిక గోల్డ్‌ పాలసీల అవసరంపై పరిశ్రమ పెద్దలు ఒకే అభిప్రాయంపై ఉన్నారు.

ప్రస్తుతం భారత్ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా బంగారం దిగుమతి చేసుకునే దేశాల్లో ఒకటిగా  నిలిచింది. అయినప్పటికీ మన దేశంలోనే తవ్వే బంగారం ఉత్పత్తి చాలా తక్కువగా ఉంది. వచ్చే దశాబ్దంలో దేశ అవసరాల్లో కనీసం 20శాతం బంగారం దేశీయ గనుల నుంచే అందించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. తవ్వకం పెరిగితే  ఇండియన్ గోల్డ్  అనే ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది. దీంతో ప్రపంచ మార్కెట్లో భారత్‌ ప్రభావం గణనీయంగా పెరుగుతుందని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడ్డాయి.

ఈ సమావేశంలో వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ ఇండియా రీజనల్ సీఈఓ సచిన్ జైన్ మాట్లాడుతూ..  వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాల్లో గోల్డ్ మైనింగ్ కీలక భాగమని చెప్పారు. తవ్వక కార్యకలాపాలు పెరిగితే లక్షలాది మంది ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందుతారు. అంతేకాదు విదేశీ పెట్టుబడులు భారీగా ఆకర్షిస్తాయని తెలిపారు. దేశంలో సరిపడా బంగారు గనులు లేకపోవడం, గోల్డ్ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందకపోవడం వల్లే భారత్ ధరలను నిర్ణయించగలిగే  ప్రైస్ మేకర్  కాకుండా  ప్రైస్ టేకర్ గా మారిందని ఆయన అన్నారు.

ప్రస్తుతం లండన్ AM, PM బెంచ్‌మార్క్ ధరలను అనుసరించాల్సి వస్తోందని చెప్పారు. ఆర్‌బీఐ రిఫార్మ్‌లతో భారత్ కూడా త్వరలో ధరలను నిర్ణయించే దేశాల జాబితాలో చేరగలదనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే మరో రెండు మూడు సంవత్సరాల్లో భారత్ ప్రపంచ జ్యువెలరీ హబ్‌గా అవతరిస్తుందని వెల్లడించారు. 

ఇక ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్‌కు చెందిన నోవల్ జువెల్స్ సీఈఓ సందీప్ కోహ్లీ మాట్లాడుతూ, భారతీయుల వద్ద మొత్తం 25 వేల టన్నుల బంగారం ఉంటే.. ప్రభుత్వ వద్ద కేవలం 800 టన్నులు మాత్రమే ఉన్నాయని ఉదాహరణతో చెప్పారు. స్విట్జర్లాండ్ వంటి దేశాల్లో ప్రభుత్వం వద్ద ఉన్న బంగారం ఎక్కువగా ఉంటుందని, ప్రజల వద్ద మాత్రం తక్కువ ఉండటం భారత్‌తో విపరీతంగా భిన్నమని వివరించారు.   

ప్రపంచంలో అతిపెద్ద బంగారం వినియోగదారుల దేశం అయిన భారత్ ఇంకా ధరలను నిర్ణయించే స్థాయికి ఎందుకు ఎదగలేదో అర్థం కావడం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. కార్లు, స్మార్ట్‌ఫోన్లు కొనుగోలు చేసే సమయంలో ప్రజలు త్వరగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు కానీ బంగారం విషయంలో మాత్రం ఎందుకు సందేహిస్తారో ప్రధాన కారణం ఆన్‌లైన్‌లో ధరలను పోల్చుకునే సౌకర్యం సరిగా లేకపోవడమేనని పేర్కొన్నారు.

అదే సమయంలో MMTC-PAMP ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సమిత్ గుహ మాట్లాడుతూ.. గోల్డ్ ఓటిటి నుండి మార్కెటింగ్ వరకు మొత్తం సరఫరా వ్యవస్థ పారదర్శకంగా మారాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. బీఐఎస్ హాల్‌మార్కింగ్‌ మంచి ముందడుగు అయినా, ఇంకా వ్యవస్థను ఆధునీకరించడం చాలా ముఖ్యమని అన్నారు. 

2012–13లో RBI అమలు చేసిన నిబంధనల వల్ల ప్రస్తుతం భారత్ 24 క్యారెట్ బులియన్ ఎగుమతి చేయలేకపోతోందని, గ్లోబల్ ఎక్స్చేంజీలకు భారత బులియన్ సరఫరా చేయాలంటే ఆ నిబంధనపై ప్రభుత్వం పునరాలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.

మొత్తానికి దేశీయ తవ్వకం పెరుగడం, పారదర్శక గోల్డ్ పారిశ్రామిక విధానాలు, ఆర్థిక సంస్కరణలు.. ఈ మూడూ కలిసి పనిచేస్తే భారత్ గోల్డ్ ధరలను నిర్ణయించే ప్రపంచ దేశాల సరసన నిలిచే అవకాశం ఉన్నదని నిపుణుల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.   

