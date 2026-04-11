Indian Households Gold: భారతీయుల ఇళ్లే బంగారు గని.. టాప్-10 దేశాల బ్యాంకుల దగ్గర కూడా లేనంత పసిడి మన దగ్గరే..!!

Indian Households Gold: భారతీయ మహిళలకు బంగారానికి మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ప్రత్యేకించీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బంగారాన్ని భారతీయులు ఒక ఆభరణంగా మాత్రమే కాదు.. దానిని ఒక సెంటిమెంట్ గా భావిస్తుంటారు. ఆపద వచ్చినా..ఆర్థిక కష్టం వచ్చినా..మరే ఇతర సమస్య వచ్చినా..ముందుగా వారికి బంగారమే గుర్తుకు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్న బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి లేదా అమ్మి తమ అత్యవసర పరిస్థితులను గట్టెక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అందుకే చాలా మంది మహిళలు.. చేతిలో ఏమాత్రం డబ్బు ఉన్నా సరే బంగారం కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
ఈ నేపథ్యంలోనే అసోచామ్ తన తాజా నివేదికలో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది. మన భారతీయుల ఇళ్లలో ఉన్న ఈ బంగారు నిల్వలు ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల నిల్వలను మించిపోయాయని తెలిపింది. దీని విలువ అక్షరాలా రూ. 462. 25లక్షల కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేసింది.
అంతేకాదు మరో ఆసక్తికర విషయం వెల్లడించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న టాప్-10 దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న మొత్తం బంగారం నిల్వలను కలిపినా, భారతీయ గృహాల్లో ఉన్న పసిడి నిల్వలే అధికంగా ఉన్నాయని అసోచామ్ పేర్కొంది.
ఇది భారతీయ కుటుంబాల సంపన్నతకు.. పొదుపు ధోరణికి అద్దం పడుతోందని తెలిపింది. కేవలం అలంకరణకే కాకుండా, సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భారతీయులు బంగారాన్ని ఎంచుకోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణమని చెబుతోంది.
మన ఇళ్లలో డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా పడి ఉన్న ఈ భారీ సంపదలో కనీసం 2 శాతం నిధులను గనుక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి మళ్లించగలిగితే, దేశాభివృద్ధి ఊహించని వేగంతో దూసుకుపోతుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఈ సంపదను ఉత్పాదక రంగాలలోకి, అంటే పరిశ్రమలు లేదా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలోకి మళ్లించినప్పుడు అది దేశ జీడీపీకి భారీ ఊతాన్ని ఇస్తుంది.
బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి రుణాలు తీసుకునే ధోరణి కూడా భారత్లో గణనీయంగా పెరిగింది. 2025 నవంబర్ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా గోల్డ్ లోన్ల విలువ రూ. 24.34 లక్షల కోట్లకు చేరింది. ప్రజలు తమ అత్యవసర అవసరాలకు, వ్యాపార విస్తరణకు పసిడిని ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నారని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
కేవలం బీరువాల్లో దాచుకోవడం వల్ల ఆ వ్యక్తికి భరోసా ఉంటుంది కానీ, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదు. అందుకే, గోల్డ్ మానిటైజేషన్ స్కీమ్ వంటి పథకాల ద్వారా ఈ పసిడిని మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సంపదను ఉత్పాదక రంగంలోకి మళ్లించడం వల్ల కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా, రూపాయి విలువ కూడా బలపడే అవకాశం ఉంది.
భారతీయుల దగ్గర ఉన్న ఈ పసిడి గనిని సరైన మార్గంలో ఉపయోగిస్తే, భారతదేశం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తిరుగులేని శక్తిగా అవతరించడం ఖాయమని చెబుతున్నారు ఆర్థిక విశ్లేషకులు.