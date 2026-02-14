English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Indian Railway: ఇండియన్ రైల్వే 1990 ఫుడ్‌ మెనూ చూశారా? ఇప్పుడు పోల్చితే ఎంత తేడా..!

Indian Railway 1990 Food Menu List: మన భారతీయ రైల్వేలో ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా సులభంగా ఫుడ్ ఆర్డర్‌ చేసుకోవచ్చు. రైల్వే ప్రయాణికులకు ఇది ఎంతగానో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే కాకుండా రైల్వేలో ప్యాంట్రీలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు కొంతమంది వెండర్స్‌ ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ తయారుచేసి విక్రయిస్తూ ఉంటారు కూడా. అయితే 1990లో మన భారతీయ రైల్వేలో ఫుడ్ మెను ఎలా ఉండేదో తెలుసా?
 
 మన భారతదేశంలో ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షల మంది రైల్వే ప్రయాణికులు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వారి కోసం ప్రత్యేకంగా డిజిటల్ మెనూలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఐఆర్‌సీటీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ తో పాటు రైల్వేలో ప్రత్యేకంగా ఫుడ్ విక్రయాలు చేపడుతుంటారు. ఇది మాత్రమే కాకుండా జొమాటో, స్విగ్గీ వంటి ఫుడ్‌ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌ కూడా డెలివరీ చేస్తాయి.  

 అయితే 1990 నాటి ఫుడ్ మెనూ లిస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అప్పట్లో ఐఆర్‌సీటీసీ లేదు.. జొమాటో ఫుడ్ లేదు. ప్రత్యేకమైన ప్యాంట్రీలు లేవు. కానీ అప్పుడు ఫుడ్ మెనూ లిస్ట్ ఎలా ఉండేది? ఎవరు విక్రయించారు తెలుసా?  

 పూర్తి స్వదేశీ సంప్రదాయ వంటకాలు అందుబాటులో ఉండేవి. రైలు ప్రయాణం చేసే వారికి మంచి ఫుడ్ అందించేది స్థానిక హోటల్స్‌వారు. బరువైన స్టీల్ ట్రేలు, మెలమైన్ ప్లేట్స్, మందపాటి గాజు గ్లాసులో నీటిని అందించేవారు. ప్రధానంగా 1990 కాలం నాడు శాఖాహారులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించేవారు.   

 అప్పట్లో రైల్వే థాలీకి ప్రాధాన్యతను ఇచ్చేది. అందులో ప్రధానంగా అన్నం, రోటి, పప్పు, కూరగాయలతో చేసిన కర్రీలు, అందులో బంగాళదుంప, బీన్స్ ,క్యాబేజీ క్యాలీఫ్లవర్ కూరగాయలు వేసి తయారు చేసేవారు.   

 ఇక రాత్రి సమయంలో ప్రయాణించే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా పులావ్, కిచిడి అన్నం, పప్పు, కూర సర్వసాధారణం. రాత్రి ప్రయాణించే సమయంలో ఈజీగా తినేందుకు వీలుగా వీటిని తయారు చేసేవారు. అంతేకాదు పెరుగుతో బంగాళదుంప పరాటా మరింత ప్రత్యేకం.  

 దక్షిణ భారతదేశం వైపు వెళ్లే రైలుకు ప్రత్యేకంగా ఇడ్లీ ,పొంగల్ ,ఉప్మా వంటివి అందించేవారు. బ్రెడ్ బట్టర్‌ ప్రతిచోట అందుబాటులో ఉండేవి. అయితే అప్పట్లో మాంసాహారం కూడా అందుబాటులో ఉండేది.  గుడ్లు, చికెన్, మటన్‌తో తయారుచేసిన ఫుడ్ ఉండేది.  

వీటిని తయారు చేయడం మాత్రమే కాదు. వాటిని నిల్వ చేయడం కూడా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకునేవారు. ట్రైన్ ఒక్కో రాష్ట్రాన్ని మారుతున్నప్పుడు ఫుడ్ మెను మార్చేవారు. అందులో బ్రేక్ ఫాస్ట్ కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు.   

 ఇక మధ్య మధ్యలో కొంతమంది ప్రత్యేక వెండార్స్‌ సమోసా, కచోరి, కట్ లెట్, శాండ్విచ్ పేపర్లో చుట్టి అమ్మేవారు. పకోడీ స్టేషన్లో ఆగినప్పుడు దొరికేవి. అప్పట్లో ఈ రైల్వేలో చికెన్ బిర్యాని కూడా అందుబాటులో ఉండేది.  

డెజర్ట్స్‌ విషయానికి వస్తే సోన్ పాపిడి, గులాబ్ జామున్ టిన్‌లలో అందుబాటులో ఉండేవి. బేసన్ లడ్డు, క్రీం బిస్కెట్స్, గ్లూకోజ్ బిస్కెట్లు వంటివి కూడా విక్రయించేవారు. అరటి పండ్లు, నారింజ పండ్లు కూడా అమ్మేవారు. ఇక మెటల్ గ్లాసులో ప్రయాణికులే నీళ్లను తీసుకెళ్లేవారు. స్టేషన్ల వద్ద ఆగినప్పుడు కుళాయిల వద్ద రిఫీల్ చేసుకునేవారు.

