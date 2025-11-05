Indian Railway Refund TDR Rule: ఇండియన్ రైల్వే నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తుంది. అయితే తరుచూ రైల్వే సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడుస్తుంటాయి. దీంతో కొన్ని సందర్భాల్లో అత్యవసర పనుల మీద వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడతారు. రిజర్వేషన్లు చేయించుకున్నవారు కూడా రైళ్లు ఆలస్యంగా నడిస్తే.. గంటల కొద్ది స్టేషన్లలో ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి. అయితే రైలు 3 గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు తమ టిక్కెట్ డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. ట్రైన్ టిక్కెట్ అమౌంట్ రిఫండ్ పొందడానికి ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రైళ్లు ఆలస్యంగా రావడం వల్ల ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే రైల్వే ప్రయాణికులు. ట్రైన్ మూడు గంటల కంటే ఎక్కువ ఆలస్యమైతే తమ టిక్కెట్ డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. అలానే ట్రైన్ టిక్కెట్ అమౌంట్ రీఫండ్ పొందడానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. కానీ తత్కాల్ టికెట్లు కొన్న వారికి ఈ సౌకర్యం లేదు. తత్కాల్ టిక్కెట్ ఉంటే.. రైలు ఆలస్యమైనా డబ్బు తిరిగి రాదు.
మనీ రిఫండ్ పొందాలంటే టికెట్ డిపాజిట్ రిసిప్ట్ (TDR) అనే దాన్ని ఫైల్ చేయాలి. టీడీఆర్ను IRCTC వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఫైల్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా రైల్వే స్టేషన్లోని టికెట్ కౌంటర్కు వెళ్లి ఆఫ్లైన్లో కూడా దాఖలు చేయవచ్చు. రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం టీడీఆర్ దాఖలు చేసిన 90 రోజుల్లోపు డబ్బు బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది.
ఆన్లైన్లో TDR ఫైల్ చేయడానికి ముందుగా యూజర్నేమ్, పాస్వర్డ్తో IRCTC రైల్వే వెబ్సైట్కి లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ‘సర్వీసెస్’ ఆప్షన్ను ఎంచుకొని ‘ఫైల్ టిక్కెట్ డిపాజిట్ రిసీప్ట్ (TDR)’ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత ‘మై ట్రాన్సాక్షన్స్’ ట్యాబ్లో ‘ఫైల్ TDR’ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రీఫండ్ కోసం రిక్వెస్ట్ పంపాలి. రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే కొన్ని రోజుల్లోనే రీఫండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవుతుంది.
టికెట్ బుక్ చేసే టైమ్లో ఏ అకౌంట్ అయితే ఉపయోగించి ఉంటారో.. అదే అకౌంట్కి రిఫండ్ వస్తుంది. టికెట్ను ఆఫ్లైన్లో తీసుకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ వివరాలు అందించాల్సి ఉంటుంది. రైలు ఆలస్యం మాత్రమే కాదు.. క్యాన్సిల్ అయినా సరే రీఫండ్ అందుకోవచ్చు. కౌంటర్ టికెట్లు తీసుకున్న వారు, తమ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి రిజర్వేషన్ కౌంటర్ను సందర్శించడం మంచిది.
అలాగే ఇండియన్ రైల్వే ఏదైనా రైలును క్యాన్సిల్ చేస్తే.. ప్రయాణికులకు వారి టికెట్ అమౌంట్ ఆటోమేటిక్గా రీఫండ్ అవుతుంది. ఆన్లైన్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వారికి 3 నుంచి 7 రోజుల్లోనే డబ్బు క్రెడిట్ అవుతుంది.
రైల్వే స్టేషన్ కౌంటర్ నుంచి టికెట్ కొన్నవారు, ఆ కౌంటర్కు వెళ్లి డబ్బు తీసుకోవాలి. రైలు బయలుదేరే రోజు నుంచి మూడు రోజుల లోపల టిక్కెట్ను సరెండర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైలు రద్దయితే, ప్రయాణికులు స్వయంగా టిక్కెట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇండియన్ రైల్వే ఏ ఛార్జ్ వసూలు చేయదు.