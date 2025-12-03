English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్‌.. తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌లో భారీ మార్పులు..!

Indian Railway Otp Rule: ఇండియన్ రైల్వే తత్కాల్ టికెట్ల బుకింగ్‌లో పెద్ద మార్పు తెచ్చేస్తోంది. ఇకపై రైల్వే కౌంటర్ దగ్గర తత్కాల్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే మొబైల్‌కు వచ్చిన OTP తప్పనిసరిగా చెప్పాలి. OTP లేకపోతే టికెట్ ఇవ్వడం జరగదు. ఈ కొత్త నియమం వల్ల ఏజెంట్లు నకిలీ పేర్లతో టికెట్లు బుక్ చేయడం ఆగిపోతుంది. బ్లాక్‌లో టికెట్లు అమ్మే వ్యాపారం కూడా తగ్గుతుంది. నిజంగా ప్రయాణం చేయాల్సిన వాళ్లకే టికెట్లు దొరుకుతాయి.
 
ఇప్పటిదాకా కౌంటర్‌లో తత్కాల్ టికెట్ తీసుకోవడం చాలా సులువుగా ఉండేది. నకిలీ పేర్లు రాసి ఏజెంట్లు టికెట్లు సేకరించి బ్లాక్‌లో అమ్మేవాళ్లు. ఇప్పుడు అది ఆగిపోతుంది.. ఎందుకంటే టికెట్ తీసుకునేవాడి మొబైల్‌కే OTP వచ్చి ఆ నంబర్ ఉన్నవాడే అక్కడ ఉండాలి. ఆన్‌లైన్‌లో ఇలాంటి విధానం ఇప్పటికే వచ్చేసింది. 

జూలై 2025 నుంచి తత్కాల్ ఆన్‌లైన్ టికెట్లకు ఆధార్ లింక్ తప్పనిసరి అయింది. అక్టోబర్ నుంచి సాధారణ రిజర్వేషన్ టికెట్లకు కూడా OTP తప్పనిసరి చేశారు. ప్రజలు ఈ మార్పులను సులువుగా అలవాటు చేసుకున్నారు. 

ఇప్పుడు కౌంటర్ తత్కాల్ టికెట్లకు కూడా అదే విధానం తీసుకొస్తున్నారు. నవంబర్ 17, 2025 నుంచి కొన్ని రైళ్లలో కౌంటర్ తత్కాల్ టికెట్లకు కూడా OTP విధానాన్ని ప్రయోగంగా మొదలు పెట్టారు. మొదట కొన్ని రైళ్లలో అమలు చేసి ఇప్పుడు 52 రైళ్లకు విస్తరించారు.   

కౌంటర్ దగ్గర ఫారం రాస్తే అందులో ఉన్న మొబైల్ నంబర్‌కు OTP వస్తుంది. ఆ OTP చెప్పగానే అప్పుడే టికెట్ ప్రింట్ అవుతుంది. నంబర్ తప్పు ఉంటే లేదా OTP సరిగ్గా చెప్పకపోతే టికెట్ రాదు. త్వరలోనే దేశమంతా అన్ని రైళ్లకు ఈ నియమం వర్తింపజేయనున్నారు.   

దీనితో టికెట్ మోసాలు పూర్తిగా తగ్గుతాయి. నకిలీ ఐడీలు, తప్పు నంబర్లు ఏమీ పని చేయవు. అందరికీ న్యాయంగా టికెట్లు దొరుకుతాయి. ప్రయాణికులకు రైల్వే మీద నమ్మకం మరింత పెరుగుతుంది. ఈ చర్య వల్ల రైల్వే టికెట్ వ్యవస్థ మరింత ఆధునికంగా సురక్షితంగా మారనుంది.  

Indian Railways Indian Railway Otp Rule Tatal Counter Tickets New Otp Rule Indian Railways Tatkal Counter Ticket Otp Tatkal Ticket Booking New Rule

