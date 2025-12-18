English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Reservation Chart: భారతీయ రైల్వే భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇకపై 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్‌..!

Reservation Chart: భారతీయ రైల్వే భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఇకపై 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్‌..!

Railway Reservation Chart Preparation Rules: భారతీయ రైల్వే బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రయాణీకులకు టెన్షన్ తగ్గించడానికి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సులభతర రైలు ప్రయాణం కోసం ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చేసే ఇండియన్ రైల్వే తాజాగా రిజర్వేషన్ చార్ట్ ప్రిపరేషన్ సమయాన్ని 10 గంటల ముందే విడుదల చేయనుంది. ఇది వరకు రైలు బయలుదేరే 4 గంటల ముందు చార్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

 భారతీయ రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైల్వే రిజర్వేషన్ చార్ట్ ప్రిపరేషన్ విడుదల సమయాన్ని పెంచింది. ఇదివరకు కేవలం రైలు బయలుదేరే నాలుగు గంటల ముందే రిజర్వేషన్ చార్ట్ తయారు చేసేది. ఇప్పుడు తాజాగా 10 గంటల ముందే ఈ రిజర్వేషన్ చార్ట్ తయారీకి పూనుకుంది.  

2 /5

 కేవలం నాలుగు గంటల ముందు రైల్వే రిజర్వేషన్ చార్ట్ తయారు చేయడం వల్ల రైల్వే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రధానంగా వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న వారికి సరైన సమయంలో ఇతర రవాణా మార్గాలు అందుబాటు లేక వాళ్ళు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి ప్రయాణం సులభతరం చేయడానికి రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

3 /5

 ఒకవేళ రైలు ఉదయం 5 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల లోపు బయలుదేరాల్సి వస్తే ఆ ముందు రోజు రాత్రి 8 గంటలకే ఈ చార్ట్‌ తయారుచేసి అందుబాటులో ఉంచాలి. ఇక రైలు మధ్యాహ్నం 2:01 గంటల నుంచి రాత్రి 11 :59 గంటల వరకు లేదా అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు లోపు రైలు బయలుదేరి వస్తే 10 గంటల ముందే చార్ట్‌ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.  

4 /5

 ఇలా చేయడం వల్ల రైలు ప్రయాణికులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా వారి రైల్వే సీటు రిజర్వేషన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ మినిట్ లో స్ట్రెస్ తో వారు ఇబ్బందులు పడకుండా.. ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయకుండా సులభతరం చేస్తుంది. సులభతరమైన రైల్వే ప్రయాణం కూడా చేయవచ్చు   

5 /5

 తాజాగా ఈ చార్ట్‌ తయారీ సమయం మార్పు అన్ని జోనల్ డివిజన్లో అమలు చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది. ఇది సాధ్యమైనంత త్వరలో అమలు చేయనుంది. తద్వారా ప్రతిరోజు ప్రయాణం చేసే లక్షలాదిమంది రైలు ప్రయాణీలకు ఇది ప్రయాణం సులభతరం చేస్తుంది.

Indian Railway reservation chart railway reservation chart new rule train chart preparation time Indian Railways latest news

Next Gallery

Budha Gochar: జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి బుధుడు.. త్వరలో నక్కతోక తొక్కబోతున్న 3 రాశులు..!