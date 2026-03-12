English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Indian Railway: మార్చి 14, 15 తేదీల్లో రైల్వే సేవలకు బ్రేక్.. టికెట్ బుకింగ్, PNR విచారణ అన్నీ బంద్! కారణం ఇదే!

Indian Railway: మార్చి 14, 15 తేదీల్లో రైల్వే సేవలకు బ్రేక్.. టికెట్ బుకింగ్, PNR విచారణ అన్నీ బంద్! కారణం ఇదే!

March 14 and 15 Railway Services Suspended: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్ ఆ రెండు తేదీల్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం, రద్దు చేయడం, పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవటం కూడా నిలిపివేయనుంది ఢిల్లీ పీఆర్ఎస్ వ్యవస్థ. మార్చి 14, 15వ తేదీన కొన్ని గంటలపాటు పనిచేయదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షల మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వారు ఆన్‌లైన్ ఆఫ్ లైన్లో టికెట్ బుకింగ్ తో పాటు పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది. అయితే ప్రయాణికులకు భారతీయ రైల్వే ముఖ్య సమాచారం అందించింది. మార్చి 14, 15 మధ్య టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం, క్యాన్సిల్, పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ లో ఇబ్బందులు ఉండనున్నాయి.   

2 /5

 ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ (PSR)ఈ రెండు రోజులపాటు మూసివేస్తారు. కరెంట్ రిజర్వేషన్ ఆన్‌లైన్ టికెట్ బుకింగ్ రద్దు అవుతుంది. ప్రధానంగా సిస్టం అప్‌డేట్ కారణంగా ఈ కొన్ని గంటల పాటు షట్ డౌన్ అవుతుంది.   

3 /5

 అయితే భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అర్థరాత్రి సమయంలో దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఈ షట్ డౌన్ చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ సమయంలో ప్రయాణికులు గమనించాలి. ఎలాంటి రైల్వే సేవలను పొందలేరు.   

4 /5

 ముఖ్యంగా ఈ షట్ డౌన్ సమయంలో ప్రయాణికులకు ఇ-డిమాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్సెస్ చేయలేరు. అంతేకాదు టికెట్ బుకింగ్, క్యాన్సల్ చేయడం కూడా నిలిపివేస్తారు. ప్లాట్ ఫామ్ టికెట్లు కూడా అందుబాటులో ఉండవు. 139 పీఎన్ఆర్ విచారణ,స్టేటస్ ఫోన్ ద్వారా చెక్ చేసుకోలేరు.  

5 /5

 ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ (PSR) అంటే ఒక కేంద్రీకృతమైన కమిటీ వ్యవస్థ. వెయిటింగ్ లిస్టు, రిజర్వేషన్, టికెట్ బుకింగ్, స్టేటస్ చెక్ వంటి పనులు నిర్వహిస్తుంది.  ఢిల్లీ, కోల్ కతా, ముంబై, చెన్నై, గువాహటీలో మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది.  

Indian Railways Indian Railways ticket booking suspended IRCTC ticket booking shutdown March 14 15 PRS system upgrade Indian Railways

Next Gallery

Iran War Impact: ఇరాన్ యుద్ధం.. భారతదేశానికి భారీ ఊరట..!