Train Ticket: మీ రైల్వే టికెట్‌ను వేరొకరి పేరు మీదకు మార్చుకోవచ్చా? రైల్వే రూల్స్ క్లారిటీ!

Can You Transfer Confirmed Train Ticket: మన భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కచ్చితంగా టిక్కెట్ ఉండాలి. అది ఐఆర్‌సీటీసీ లేదా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ మాత్రమే కాకుండా నేరుగా టికెట్ కౌంటర్ వెళ్లి కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కొన్ని పరిస్థితుల్లో నేపథ్యంలో మీరు రైలు ప్రయాణం చేయలేకపోతున్నారా? మీకు బదులుగా మీ టికెట్లు వేరే వ్యక్తి పేరు పై ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చా? భారతీయ రైల్వే నియమాలు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 సాధారణంగా మనం రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు కన్ఫామ్ టికెట్ తో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి మన రైలు టికెట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చా? లేకపోతే టికెట్ డబ్బులు వేస్ట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. భారతీయ రైల్వే రూల్స్ ప్రకారం కొన్ని పరిస్థితుల్లో భార్య లేదా భర్త తోబుట్టువులు పిల్లల పేరు పై సులభంగా రైలు టికెట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చు.  

 ఒకవేళ మీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయి కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల మీరు ట్రావెల్ చేయలేకపోతే ఆ టికెట్ మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరికి మీ నాన్న, అమ్మ ,తమ్ముడు, అన్న, చెల్లి, కొడుకు కూతురు, భార్య లేదా భర్తకు సులభంగా మీరు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చు. అయితే దీనికి 24 గంటలు ముందుగానే రైల్వే అధికారులను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.   

 24 గంటల ముందుగానే దీనికి సంబంధించిన రిక్వెస్ట్ ప్రయాణికుడు పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు వెంటనే మీ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ జరిగిపోతుంది. కానీ కేవలం ఒకసారి మాత్రమే ఈ టికెట్ మార్చుకోవచ్చు. ప్రధానంగా టికెట్ పై ఉండే పేరును మార్చుకోవడానికి రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ని సంప్రదించాలి.   

 అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ రిజర్వేషన్స్ స్లిప్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి. దీంతో పాటు ఫోటో ఐడి కూడా తప్పనిసరి. అదనంగా కుటుంబ సభ్యుల్లో మీరు ఏ వ్యక్తి పేరు పై ప్రయాణం చేస్తున్నారు? వారి ఐడి ప్రూఫ్ కూడా ఉంటే మంచిది. మీరు పేరు మార్చిన అప్పుడే సదరు ప్రయాణికుడితో ఉన్న సంబంధం కూడా మీరు రాతపూర్వకంగా వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడే టికెట్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది.  

కొన్ని అత్యవసర సందర్భాల్లో కేవలం కుటుంబ సభ్యులకు మాత్రమే కాకుండా ఇతరులకు కూడా ఈ టికెట్ మీరు ఇవ్వవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అధికారిక డ్యూటీ పై వెళ్తున్నప్పుడు ఈ టికెట్కని ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయవచ్చు. అదే విధంగా పరీక్షలకు వెళ్తున్న విద్యార్థి 48 గంటల్లోపు రాతపూర్వకంగా రిక్వెస్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక విద్యార్థి నుంచి మరో విద్యార్థి కూడా ట్రాన్స్‌ఫర్‌ అవుతుంది.

