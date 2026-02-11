RailOne: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. UTS వద్దు, మార్చి 1లోపు RailOneకు షిఫ్ట్ అవ్వండి: ఇండియన్ రైల్వే

Switch To RailOne App: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది. రైల్వే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలంటే ఇదివరకు ఎన్నో యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఐఆర్సీటీసీ, యూటీఎస్ మొబైల్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే దశలవారీగా ఈ యాప్ ఇండియన్ రైల్వే తొలగించనుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వన్ యాప్కు షిఫ్ట్ అవ్వాలని ప్రయాణికులకు అలర్ట్ జారీ చేసింది. మార్చి 1వ తేదీలోపు ఈ యూటీఎస్ సేవలు రైల్వే తొలగించనుంది.
రైలు ప్రయాణం చేయాలంటే కచ్చితంగా టికెట్ బుక్ చేసుకుని వెళ్లాలి. లేదా బుకింగ్ కేంద్రాలకు వెళ్లి రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాం. అయితే ఐఆర్సీటీసీ, యూటీఎస్ ద్వారా ఇప్పటివరకు రైల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉంది. దశలవారీగా ఇండియన్ రైల్వే ఈ యాప్ సేవలను కుదించాలని చూస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వన్ యాప్కు షిఫ్ట్ అవ్వమని ప్రకటించింది.
ప్రధానంగా ఒకే గొడుగు కిందికి బుకింగ్, ట్రాకింగ్, ఫుడ్ సర్వీసెస్, గ్రీవెన్స్ వంటివి తీసుకురావడానికి ఇండియన్ రైల్వే నిర్ణయం తీసుకుంది. రైలు ప్రయాణికులకు సులభతరమైన అనుభవాన్ని అందించడానికి ఈ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు సదరన్ రైల్వే ప్రకటించింది.
మొదటగా టికెట్ బుకింగ్ ,రెన్యువల్ వంటివి యూటీఎస్ యాప్ లో తొలగించనుంది. ఆ తర్వాత కొత్త యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా డిసేబుల్ చేస్తారు. విడతలవారీగా ప్లాట్ ఫాం టికెట్ బుకింగ్, R -వాలెట్ టాప్ అప్ కూడా పని చేయదు. కానీ ఈ యాప్ ప్లేస్టోర్ లో మాత్రం అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే UTS యాప్లో ఉన్న R-వాలెట్ బ్యాలెన్స్ ఎలాంటి ఢోకా ఉండదు. రైల్వే వన్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
సింగల్ యాప్ లో రైలు ప్రయాణికులు రిజర్వ్ లేదా ఇతర సేవలను పొందవచ్చు. రైలు టికెట్ బుకింగ్ సింపుల్గా జరిగిపోతుంది. భద్రమైన వివిధ మార్గాల ద్వారా పేమెంట్ చేయవచ్చు. ప్రధానంగా యూపీఐ, డెబిట్, క్రెడిట్ కార్డ్స్ ,R-వాలెట్, నెట్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయం ఉంటుంది.
ఈ RailOne యాప్ లో మీరు సులభంగా లైవ్ ట్రైన్, రన్నింగ్ స్టేటస్, డిలే, డిపార్చర్, రియల్ టైం కోచ్ పోజిషన్, ప్లాట్ ఫారం వివరాలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. పీఎన్ఆర్ స్టేటస్ ద్వారా ట్రాక్ చేయవచ్చు. అంతేకాదు టికెట్ క్యాన్సిలేషన్, రిఫండ్ స్టేటస్ కూడా సులభంగా ఒకే యాప్లో సేవలు పొందుతారు
RailOne ఎనేబుల్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు కూడా నేరుగా వారి సీటు వద్దకు ఐఆర్సీటీసీ ధ్రువీకరించిన వెండర్ నుంచి ఫుడ్ డెలివరీ పొందుతారు. అక్కడ మీరు కంప్లైంట్స్, ఫీడ్ బ్యాక్ ,సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ కూడా సులభంగా రైల్ మదత్ సహాయం ద్వారా పొందవచ్చు.