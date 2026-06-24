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Indian Railways: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. జోధ్‌పూర్ - చెన్నై మధ్య స్పెషల్ రైళ్లు, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాల్ట్ స్టేషన్లు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 24, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:15 AM IST

Special Train From Jodhpur To Chennai Beach: భారతీయ రైల్వే ఒక మంచి గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా వెళ్లే రైలులో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో రైల్వే శాఖ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జోధ్‌పూర్ నుంచి చెన్నై బీచ్ వరకు స్పెషల్ ట్రైన్లు నడపాలని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇవి జూన్, జూలై రెండు నెలల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రైలు ఆగే స్టేషన్లు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో చూద్దాం.
 

special trains in telugu states1/5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్ రైళ్లు

ప్రయాణికులకు ప్రయాణం సులభంగా ఉండాలని భారతీయ రైల్వే ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే చోట స్పెషల్ ట్రైన్లు నడుపుతూ, అవసరమైతే వాటిని రెగ్యులర్ రైళ్లుగా కూడా మారుస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే జూన్, జూలై రెండు నెలల పాటు జోధాపూర్ నుంచి చెన్నై బీచ్ కి స్పెషల్ ట్రైన్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.  

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జోధ్‌పూర్ చెన్నై బీచ్ స్పెషల్ ట్రైన్

ఈ రైలు తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా వెళ్తుంది. దీని హాల్ట్ స్టేషన్లు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి శనివారం జోధ్‌పూర్ నుంచి చెన్నై బీచ్ కి ఈ రైలు (ట్రైన్ నెంబర్ 04815) నడుస్తుంది. అంటే జూన్ 27, జూలై 4, 11, 18, 25 తేదీల్లో ఈ సర్వీస్ ఉంటుంది.  

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విజయవాడ వరంగల్ ప్రత్యేక రైళ్లు

అలాగే, ఎంజీఆర్ చెన్నై నుంచి జోధ్‌పూర్ కి వెళ్లే ఈ రైలు (ట్రైన్ నెంబర్ 04816) అన్ని మంగళవారాలు అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే జూన్ 30, జూలై 7, 14, 21, 28 తేదీల్లో ఈ ట్రైన్ ప్రయాణం చేస్తుంది.  

Indian Railways Good news4/5

ఇండియన్ రైల్వేస్ గుడ్ న్యూస్

మొదట జోధ్‌పూర్ నుంచి బయలుదేరే ఈ రైలు నాగపూర్, బాలార్షా, సిర్పూర్, కాగజ్ నగర్, మంచిర్యాల, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, బాపట్ల, చీరాల, ఒంగోలు, నెల్లూరు, నాయుడుపేట మీదుగా చెన్నై ఎంజీఆర్ సెంట్రల్ నుంచి చెన్నై బీచ్ వరకు వెళ్తుంది.  

Indian Railway5/5

భారతీయ రైల్వే

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ హాల్ట్ స్టేషన్లు ఉండటం వల్ల, ఈ రూట్‌లో ప్రయాణించే వారు చాలా ఈజీగా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ఈ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. జూన్, జూలై రెండు నెలల పాటు మాత్రమే ఈ సేవలు ఉంటాయి. చెన్నై వెళ్లాలనుకునే తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం అన్నమాట.

TAGS:
jodhpur to chennai beach special train
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jodhpur chennai beach special train route

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