Blankets In Non AC Coaches: రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది ఇండియన్ రైల్వేస్. ఇక 2026 జనవరి 1 నుంచి నాన్ ఏసీ స్లీపర్ కోచుల్లో కూడా దుప్పట్లు, దిండు, బ్లాంకెట్ సౌకర్యం కల్పించనుంది. ఇది రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పొచ్చు. దీంతో సాధారణ రైల్వే ప్రయాణీకులకు కూడా దుప్పటి, దిండు అందుబాటులోకి రానుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎప్పటికప్పుడు ఇండియన్ రైల్వే ప్రయాణీకులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం కోసం మార్పులు చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా నాన్ ఏసీ కోచుల్లో ప్రయాణించే వారికి కూడా దుప్పటి, దిండు తీసుకువచ్చే ప్రణాళిక కూడా పూర్తి చేసింది. రైల్ ప్రయాణికులకు ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్. సదరన్ రైల్వే ఈ భారీ శుభవార్త చెప్పింది.
ఇక నాన్ ఏసీ కోచ్లో ప్రయాణించే నాన్ ఎస్సీ స్లీపర్ లో కూడా దుప్పట్లు, దిండు 2026 జనవరి 1 నుంచి అందుబాటులోకి తేనుంది. అయితే ఇందుకోసం ప్రయాణీకులు నిర్ణీత ఛార్జీలు కూడా చెల్లించవలసి ఉంటుందని పేర్కొంది.
ఇక రైల్వే ప్రయాణీకులకు నాన్ ఏసీ కోచ్లలో కూడా దుప్పటి, దిండు కావాలంటే రూ.50, రూ.30, రూ.20 మూడు ప్యాకేజీలు తీసుకువచ్చింది. ఈ సౌకర్యాన్ని చెన్నై డివిజన్ ఎంపిక చేసిన పది రైల్వేలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభిస్తోంది.
అంటే మొత్తంగా బెడ్ షీట్, దిండు, దుప్పటి తీసుకుంటే రూ. 50, (దిండు, దుప్పటి) మాత్రమే తీసుకుంటే రూ.30, కేవలం బెడ్ షీట్ మాత్రమే ఉపయోగించే వారికి రూ.20 ఇలా మూడు ప్యాకేజీలుగా రైల్వే చార్జీలు అందుబాటులో ఉంచింది.
టికెట్ బుకింగ్ చేసుకునే సమయంలోనే ఇది ఎంచుకునే సౌకర్యం కూడా కల్పించింది. ఇక రైల్వే నాన్ ఏసీ కోచ్లలో సెలెక్ట్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తోంది. ఈ దుప్పటి, దిండు, బ్లాంకెట్ అందుబాటులోకి మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా రానుంది. చలివేల రాత్రి ప్రయాణం చేసే వారికి ఇది గుడ్ న్యూస్.