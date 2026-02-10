Indian Railways: రైలు ప్రయాణికులకు అలెర్ట్‌.. ఛార్జీలు పెంపు మాత్రమే కాదు, 9 కీలక రైల్వే రూల్స్ మార్పు!

9 New Rules Of Indian Railways: భారతీయ రైల్వే (Indian Railways) ప్రయాణికులకు సులభతర రైల్వే ప్రయాణానికి ఎన్నో మార్పులు చేస్తూ వస్తుంది. గత సంవత్సరం కూడా ఈ మార్పులు చేసింది. ఇందులో కొత్తగా ఛార్జీల మార్పుతో పాటు 9 కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఇది తత్కాల్, వెయిటింగ్ లిస్టు కూడా వర్తిస్తుంది. రైల్వే ప్రయాణికులు ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి.
భారతీయ రైల్వేలో ప్రతి రోజు కొన్ని లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. వారు ప్రయాణానికి అనుగుణంగా రైల్వే కొన్ని మార్పులు చేస్తూ వస్తోంది. అయితే గత సంవత్సరం భారతీయ రైల్వే కొని మార్పులు, కొత్త నియమాలను తీసుకువచ్చింది. వెయిటింగ్ లిస్ట్ తో పాటు ఛార్జీల పెంపు, తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయం, వంటివి మార్పులు తీసుకువచ్చింది.
సీట్ల కేటాయింపులతోపాటు టికెట్ బుకింగ్ సమయం, రైల్వే ప్రయాణికులు తమతో పాటు తీసుకోవాల్సిన గుర్తింపు కార్డులు వంటివి కొత్త నియమాలు చేపట్టింది. మోసపూరిత బుకింగ్ తావు ఇవ్వకుండా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రధానంగా ఐఆర్సీటీసీ పోర్టల్ లేదా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలంటే థర్డ్ పార్టీస్ అరగంట వరకు ఓపెన్ కావు. ఏజెంట్లు ఈ సమయంలో బుకింగ్ చేసుకోలేవు. ఇది తత్కాల్ టికెట్ కు వర్తిస్తుంది. అంటే ఏజెంట్లు 10:30 గంటల తర్వాత ఏసీ కోచ్ బుక్ చేసుకోవచ్. అదే నాన్ ఏసీ తరగతులకు 11:30 కు మాత్రమే బుక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే, సాధారణ ప్రయాణికులు 30 నిమిషాలు ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాదు వెయిటింగ్ లిస్టులో క్యాన్సిల్ అయిన టికెట్ తో రైలు ప్రయాణం చేయకూడదు. టికెట్ కౌంటర్ ద్వారా లేదా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకున్న తర్వాతే రైలు ప్రయాణం చేయాలి. దీనికి 10 గంటల ముందే చార్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి రైలు ప్రయాణీకులు ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయాణం చేయాలి.
ఇక మీరు రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తప్పకుండా మీతో పాటు ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. లేకపోతే బంగ్లాదేశ్ లేదా నేపాల్ దేశానికి చెందినవారు.. సరిహద్దు ప్రాంతాలు దాటి వస్తున్నారని అనుమానంతో మీపై భారీ జరిమానా లేపోతే చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక రైల్వే లగ్గేజీ రూల్ సంబంధించి ఫస్ట్ ఏసీలో 70 కిలోలు, సెకండ్ ఏసీ 50 కిలోలు, థర్డ్ ఏసీ లేదా స్లీపర్ లో 40 కిలోలు, జనరల్ కోచ్ లో 30 కేజీల వరకు క్యారీ ఆన్ చేయవచ్చు.
ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా టిక్కెట్ బుకింగ్ చేసుకుంటే ఆధార్ తప్పనిసరి. లేకపోతే మీరు రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకోలేరు. ముందుగా ఆధార్ అథెంటికేట్ ఐడి ద్వారానే టికెట్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా విండో ఒకరోజు తర్వాత తెరుస్తారు. ముందస్తుగా బుక్ చేసుకోవాలంటే ఆధార్ అథెంటికేట్ తప్పనిసరి.
ఇది మాత్రమే కాదు.. రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మీతోపాటు వండిన ఆహారం కూడా తీసుకురావచ్చు. ఇది మాత్రమే కాకుండా రైళ్లలో ఆహారం, ప్యాంట్రీ కూడా విక్రయిస్తారు. ఇటీవల కాలంలో ప్రత్యేకమైన ప్యాంట్రీలు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ట్రైన్లలో కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సులభతర ప్రయాణం చేయవచ్చు.