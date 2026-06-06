IRCTC Tightens Confirmed Tickets Rules on: మోసపూరిత కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు, సేవలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు IRCTC ఒక కీలకమైన అడుగు వేసింది. దీనిలో భాగంగా దాదాపు మూడు కోట్ల అనుమానాస్పద ఖాతాలను క్లోజ్ చేసింది. టిక్కెట్ బుకింగ్ విండో ఓపెన్ అయిన వెంటనే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలన్నా లేదా నెలవారీ టికెట్ల పరిమితిని 24 వరకు పెంచుకోవాలన్నా ఆధార్ ధ్రువీకరణను తప్పనిసరి చేసింది. దీనితో పాటు మరికొన్ని వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలను కూడా చేపడుతోంది. అయితే, ఈ కొత్త నిబంధనల వల్ల ధ్రువీకరించిన టికెట్లు పొందడంలో ప్రయాణికులు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
IRCTC ద్వారా రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలంటే 60 రోజుల ముందుగానే బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బుకింగ్ ప్రక్రియలో మోసాలు జరగకుండా ఉండటం కోసం ప్రయాణికుల డిజిటల్ గుర్తింపులను లింక్ చేయడం, ఓటిపి ద్వారా మొబైల్ నంబర్లను వెరిఫై చేయడం తప్పనిసరి చేసింది. అంతేకాకుండా, బుకింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే టికెట్లు దక్కించుకోవాలన్నా లేదా ఎక్కువ టికెట్లు బుక్ చేయాలన్నా ఆధార్ ప్రామాణికీకరణ ఉండాలి.
అనధికారిక ఏజెంట్ల కంటే అసలైన ప్రయాణికులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం, పారదర్శకతను, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. దీనికి సంబంధించి ప్రోఫైల్ అప్డేట్, డిజిటల్ ప్రమాణీకరణ వంటి మార్గదర్శకాలను వినియోగదారులకు అందిస్తోంది. మూడు కోట్ల అనుమానాస్పద ఖాతాలను క్లోజ్ చేసింది, 60 మిలియన్ల ఖాతాలను వెరిఫై చేస్తోంది.
ఆన్లైన్ బుకింగ్ వ్యవస్థ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండటానికి, అనుమానాస్పద డిజిటల్ గుర్తింపుల మీద IRCTC నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. టికెట్లు వేగంగా అమ్ముడవుతున్నప్పటికీ, మోసపూరిత ఖాతాల వల్ల తమకు టికెట్లు దక్కడం లేదని ప్రయాణికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సదరు ఏజెంట్లు టికెట్లను ప్రయాణికులకు అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో, అసలైన ప్రయాణికులకు సౌకర్యంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సైబర్ క్రైమ్ ద్వారా వచ్చిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా IRCTC చర్యలు తీసుకుంటోంది. 2025 నుండి టికెట్ బుకింగ్ నిబంధనలలో మార్పులు చేస్తూ, ముఖ్యంగా ఆధార్ ధ్రువీకరణను తప్పనిసరి చేసింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారికి కఠినమైన జరిమానాలు కూడా విధించనున్నారు.
ఆధార్ ధ్రువీకరణ విషయానికి వస్తే, బుకింగ్ విండో ప్రారంభమైన మొదటి 15 నిమిషాల పాటు ఖాతాకు ఆధార్ లింక్ అయి ఉండాలి.. ఓటీపీ ద్వారా ధ్రువీకరణ జరగాలి.. లేనిపక్షంలో యాక్సెస్ లభించదు. ఆ 15 నిమిషాల గడువు ముగిసిన తర్వాతే ఇతరులు బుక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా, క్యాటరింగ్ సేవలను మెరుగుపరచడానికి IRCTC ఇప్పుడు AI సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తోంది. ప్రస్తుతం 800కు పైగా రైల్వే వంటశాలలను సుమారు 2,394 స్మార్ట్ కెమెరాల ద్వారా AI పర్యవేక్షిస్తోంది.
నకిలీ, అనుమానాస్పద యూజర్ ఐడీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూ, టికెట్ బుకింగ్ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా మార్చాలని IRCTC లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనివల్ల బ్లాక్ మార్కెట్ ఏజెంట్లకు అడ్డుకట్ట పడటమే కాకుండా, ప్రయాణికులకు టికెట్లు సులభంగా కన్ఫర్మ్ అవుతాయి.