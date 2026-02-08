English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Emergency Quota: రైలులో అత్యవసర బెర్త్ ఎలా లభిస్తుంది? ఎవరు తీసుకోవచ్చు? నియమాలను తెలుసుకోండి..

Emergency Quota: రైలులో అత్యవసర బెర్త్ ఎలా లభిస్తుంది? ఎవరు తీసుకోవచ్చు? నియమాలను తెలుసుకోండి..

Indian Railways Emergency Quota Eligibility: మన భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణం చేయాలంటే ముందుగా టికెట్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒక్కోసారి ఈ టికెట్ కన్ఫర్మ్ కాకపోవచ్చు.. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రయాణం చేయాలంటే టికెట్ లేకుండా ఇబ్బందులు పడతారు. అయితే తత్కాల్ టికెట్ వ్యవస్థ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే చాలామందికి ఎమర్జెన్సీ కోట టికెట్స్ గురించి తెలీదు. దీనికి ఎవరు అప్లై చేసుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /6

 అత్యవసరంగా ప్రయాణం రైలు ప్రయాణం చేయాలంటే ఎమర్జెన్సీ కోటా గురించి చాలామందికి తెలియదు. దీంతో సులభంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు. అదే ఎమర్జెన్సీ కోటా సీటు అంటారు. ప్రతిరోజు లక్షల మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తారు. కాబట్టి ఒక్కోసారి రైల్ టికెట్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు.  

2 /6

 అత్యవసర సమయంలో ప్రయాణం చేయాలంటే వెయిటింగ్ లిస్టు పెట్టుకుంటారు. అయితే అది కూడా చివరి వరకు కన్ఫర్మ్ అవుతుందో కూడా తెలియదు. ఆ సమయంలో అత్యవసర కోట టికెట్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అది ఎలా పని చేస్తుంది? ఏ ప్రయోజనాలు పొందుతారు? ఎవరు అర్హులు? తెలుసుకుందాం  

3 /6

 భారతీయ రైల్వే ప్రకారం వీఐపీ ప్రయాణికులతో పాటు హై అఫీషియల్ రిక్వెజిషన్ హోల్డర్స్, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు, పార్లమెంటు సభ్యులు, ఉన్నత స్థాయి అధికారులు మాత్రమే ఇవి కేటాయిస్తారు. అయితే ఇందులో సామాన్యులకు కూడా కోటా లబిస్తుంది.   

4 /6

 సాధారణ పౌరులు అత్యవసర పరిస్థితిలో వీఐపీ జాబితా క్లియర్ అయిన తర్వాత మిగిలిన సీట్లు వారి కేటాయిస్తారు అని రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అంటే ఏదైనా అనారోగ్యం పై చికిత్స చేయించుకునే ప్రయాణీకులకు, ఎవరైనా కుటుంబంలో మరణించినప్పుడు, ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూ కోసం కాల్ లెట్టర్ ఏదైనా ప్రభుత్వ పని మీద వెళ్తుంటే పొందవచ్చు.  

5 /6

 అయితే ఈ అత్యవసర కోట సీటు పొందాలంటే రైల్వే స్టేషన్‌లోని అత్యవసర కోట సెల్‌ అందుబాటులో ఉంటాయి. మీ సీటును రాతపూర్వకంగా మీ అభ్యర్థనను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవినీతికి తావు ఇవ్వకుండా రాతపూర్వక అభ్యర్థన అవసరం.. అప్పుడు రైల్వే బోర్డు ఎవరికి టికెట్ జారీ చేయాలని నిర్ణయిస్తుంది .  

6 /6

 సీనియారిటీ, ప్రాధాన్యత ఆధారంగా వీఐపీలకు ముందుగా సీట్లు కేటాయించి.. ఆ తర్వాత ఎంపీలను అభ్యర్థనను కూడా పరిగణాలోకి తీసుకొని చివరికి సామాన్య పౌరులకు ఎమర్జెన్సీ కోటా సీటు కేటాయిస్తారు ఇది పారదర్శకతతో జరుగుతుంది.

Indian Railways Emergency Quota Emergency Quota Ticket Indian Railways Emergency Berth Rules Emergency Quota Eligibility

Next Gallery

Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు శుభవార్త.. రూ.6000 అకౌంట్లోకి..!