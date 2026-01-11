Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!

Indian Railways Extends Benefits To Unmarried Girl: భారతీయ రైల్వే (Indian Railway) బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ప్రధానంగా పెళ్లికాని అమ్మాయిలు, వితంతు మహిళలు, డివోర్స్ తీసుకున్న మహిళలకు ఇది వర్తిస్తుంది. తమ ఉద్యోగుల కుటుంబాల భద్రత మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది రైల్వే బోర్డ్. ఇండియన్ రైల్వే జారీ చేసిన కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రైల్వే ఉద్యోగి అతని భార్య ఇద్దరు మరణించినా కానీ పెళ్లి కానీ అమ్మాయి ఉన్నా, అధికారికంగా డీవోర్స్ తీసుకున్న అమ్మాయిలకు కూడా ఆరోగ్యంతో పాటు ప్రయాణ పాసులు కూడా కొనసాగించనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయినా మరణం తర్వాత అతని పిల్లలకు మెడికల్ పరంగా సహాయం నిలిచిపోతుంది. అయితే భారతీయ రైల్వే ఈ నిబంధనంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ఒకవేళ రైల్వే ఉద్యోగి, అతని భార్య మరణించిన కూడా అతని అవివాహిత కూతురు, వింతలు లేకపోతే డివోర్స్ అధికారికంగా తీసుకున్న అమ్మాయిలకు కూడా ఆరోగ్య సౌకర్యాలు, ప్రయాణ పాసులు కల్పించనుంది.
ఇదివరకు రైల్వే ఉద్యోగి మరణిస్తే అతని భార్యకు రిటైర్డ్ ఎంప్లాయి లిబరలైజ్డ్ హెల్త్ స్కీమ్ ద్వారా ఉచిత వైద్య సదుపాయాలు అందించేది. ఆ భార్య మరణం తర్వాత కుమార్తెలకు కూడా వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండవు. దీంతో సాధారణ మధ్యతరగతి రైల్వే కుటుంబాలు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతుంటారు.
భారతీయ రైల్వే తమ ఉద్యోగి కుటుంబాలకు కూడా మెరుగైన సేవలు, భద్రతను కల్పించడానికి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్త రైల్వే బోర్డు నిబంధనల ప్రకారం ఇక అలాంటి ఇబ్బందులు ఉండబోవు. ఈ వార్త రైల్వే కుటుంబీకులలో ఆనందాన్ని తీసుకువస్తుంది. దీనికి సంబంధించి యూనివర్సల్ మెడికల్ ఐడీ కార్డులు కూడా జారీ చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. గతంలో అమ్మాయిలకు పెళ్లయితే ఈ పాస్ చెల్లేది కాదు. తాజా రైల్వే నిర్ణయంతో రైల్వే కుటుంబాలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంది.
ఇక రైల్వే బోర్డు ఈ ప్రయోజనాలకు సంబంధించిన సర్క్యులర్ కూడా ఇప్పటికే జారీ చేసింది. దీంతో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఆడపిల్లలు అదనపు ఖర్చు లేకుండా సులభంగా ఆరోగ్య సేవలు పొందవచ్చు. ఈజీగా రైల్వే పాసులతో ప్రయాణం కూడా చేయవచ్చు.
ఇండియన్ రైల్వే ఉద్యోగికి మరణం తర్వాత కూడా తమ కుటుంబాలకు సంక్షేమం కోసం ప్రారంభించిందని నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్ ఆఫీసర్ శశికాంత్ తెలిపారు. ఈ సదుపాయాన్ని ఎన్సీఆర్ జోన్ లో అమలు చేశామని అన్నారు. ఇక మహిళల సాధికారత, సమాజంలో రైల్వే ప్రతిష్ఠను కూడా ఇది బలోపేతం చేస్తుందన్నారు.