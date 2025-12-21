English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Railways: రైలు ప్రయాణీకులు ఇక నో టెన్షన్‌.. ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌తో ఎప్పుడైనా తక్షణ సహాయం..!

Indian Railways Helpline Number: మన దేశంలో భారతీయ రైల్వే అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థ. ప్రతిరోజు 23 మిలియన్ మంది ప్రయాణికులు జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ శాతం మంది రైలు ప్రయాణం పై ఆధారపడతారు. తక్కువ  టికెట్ ధర.. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయవచ్చు. సులభ ప్రయాణం కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఈ రైలు ప్రయాణం ఎంచుకుంటారు. అయితే రైలు జర్నీ చేసే వారికి అత్యవసర సమయంలో ఏ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఫోన్ చేయాలి? వారు ఎలాంటి సహాయం పొందుతారు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
ఒక్కోసారి రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు అత్యవసర హెల్ప్ లైన్ అవసరం ఉంటుంది. ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో హెల్ప్ లైన్ పొందాల్సి ఉంటుంది. చాలామందికి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు హడావిడిగా కంగారు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్లు ఏ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఫోన్ చేయాలని ఆతృతతో సరైన సహాయం పొందలేకపోతుంటారు.  

 రైల్వే ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్‌ ఎమర్జెన్సీ సమయంలో కాంటాక్ట్ చేయడానికి పరిచయం చేసింది. భారతీయ రైల్వే సింగల్ హెల్ప్ లైన్ 139. దీని ద్వారా త్వరగా సహాయం పొందుతారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో 24/7 ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. మెడికల్ అవసరాలతోపాటు జనరల్ కంప్లైంట్స్, ట్రైన్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ సేవలు కూడా ఇందులో ప్రయాణికులు పొందవచ్చు. సింగిల్ కాంటాక్ట్ లోనే ఇది అందుబాటులో ఉంది.  

 139 ప్రయాణీకులు కాల్ చేయగానే ఒక ఇనాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టం(IVRS) అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఎలాంటి సర్వీసు పొందాలో సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 139 కాల్ చేసి '1' నెంబర్‌ ప్రెస్‌ చేసి మెడికల్ సర్వీస్ ఎంచుకోవచ్చు. ఐవిఆర్ఎస్ మెనూలో మీకు ఇచ్చిన మెడికల్ ఎమర్జెన్సీని ఎంచుకోవాలి.  

 ఆ తర్వాత కొన్ని నిబంధనలకు అనుగుణంగా మీరు త్వరగా సహాయం పొందుతారు. ట్రైన్ కి సంబంధించి సహాయం పొందాలంటే 139 కి కాల్ చేసిన తర్వాత '2' నెంబర్ నొక్కాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీ ట్రైన్ టైమ్‌ పీఎన్ఆర్ స్టేటస్. స్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ వంటివి అందుబాటులో ఉంటాయి. వృద్ధులకు వీల్ చైర్ సహాయం కూడా పొందవచ్చు.  

ఈ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌ కాల్‌ చేసి ఫుడ్‌ సంబంధించి ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఇవ్వాలంటే ఫుడ్ క్వాలిటీ, క్యాటరింగ్ సర్వీస్ మీరు ఈ 139 కాల్ చేసిన తర్వాత '3' నంబర్ ఆప్షన్ ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీరు ఫుడ్ కి సంబంధించిన కంప్లైంట్స్ ఇవ్వవచ్చు. జనరల్ కంప్లైంట్స్, నాన్ ఎమర్జెన్సీ ఏమైనా ఉంటే '4' నెంబర్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇది రైల్వే పరిశుభ్రత, రైల్వే స్టాఫ్ పై కంప్లైంట్స్ ఇవ్వడానికి వాడతారు.  

 ఒకవేళ మీరు ఇది వరకే కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్లయితే.. మీ ఆన్‌లైన్ స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆప్షన్ '9' ప్రెస్ చేసి ప్రయాణికులు తమ కంప్లైంట్ ప్రోగ్రెస్ ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఈ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ద్వారా మీకు సంబంధిత వివరాలు సులభంగా అందిస్తారు. ట్రైన్ నెంబర్, కోచ్ నెంబర్, సీటు, బెర్త్‌ నంబర్ కూడా మీరు షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.

