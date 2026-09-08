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రైలులో లోయర్ బెర్త్ ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఇండియన్ రైల్వేస్‌ కీలక నిబంధనలు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:17 PM IST

Train Lower Berth Rules Telugu: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రధానంగా జనరల్ కోచ్‌తో పాటు స్లీపర్, సెకండ్ ఏసీ . ఫస్ట్ ఏసీ సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటిలో లోయర్ బెర్త్, మిడిల్ బెర్త్, సైడ్ లోయర్ వంటి వివిధ రకాల సీట్లు ఉంటాయి. వయస్సు ఎక్కువగా ఉన్నవారు లోయర్ బెర్త్‌నే కోరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో, భారతీయ రైల్వేలో లోయర్ బెర్త్ కేటాయింపుపై ఉన్న నియమాలు, అది ఎవరికి లభిస్తుందనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Indian Railways Lower Berth1/5

రైలు లోయర్ బెర్త్

రైలు ప్రయాణంలో లోయర్ బెర్త్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. చాలామంది, ముఖ్యంగా వయస్సు పైబడిన వారు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నవారు లోయర్ బెర్త్‌నే కావాలనుకుంటారు. అయితే, భారతీయ రైల్వే ఎవరికి లోయర్ బెర్త్‌లను కేటాయిస్తుందో మీకు తెలుసా?  

Indian Railway2/5

ఇండియన్ రైల్వేస్

ప్రధానంగా లోయర్ బెర్త్ అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సీటు. వృద్ధులకు, గర్భిణీ స్త్రీలకు, పైకి ఎక్కడానికి ఇబ్బంది పడే వారికి దీనిని కేటాయిస్తారు. టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు లోయర్ బెర్త్ కోసం అభ్యర్థించినప్పటికీ, అందరికీ అది దక్కకపోవచ్చు. సీనియర్ సిటిజన్లలో 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు కూడా దీనిని కేటాయిస్తున్నారు.  

Indian Railways Lower Berth Allocation Rules 20263/5

ఇండియన్ రైల్వేస్ బెర్త్ కోటా

వృద్ధులకు రైలులో పై సీట్లకు ఎక్కడం అనేది శ్రమతో కూడుకున్న పని, అందుకే వారికి లోయర్ బెర్త్ ఇస్తారు. వారు లేని పక్షంలో, 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు దీనిని కేటాయిస్తారు. అంటే, వృద్ధులకు, మహిళలకు ఈ లోయర్ బెర్త్ ప్రాధాన్యత లభిస్తుంది.  

Senior Citizen Lower Berth Quota Rules4/5

సీనియర్ సిటిజన్ లోయర్ బెర్త్,

సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే మహిళా ప్రయాణికులకు ప్రయాణం సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. అలాగే, గర్భిణీ స్త్రీలు పైకి ఎక్కలేరు కాబట్టి వారికి కూడా లోయర్ బెర్త్ కేటాయిస్తారు. ప్రస్తుత రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం, స్లీపర్ క్లాస్‌లో ఒక్కో కోచ్‌కు దాదాపు ఏడు లోయర్ బెర్త్‌లు ఉంటాయి. సెకండ్ ఏసీలో ఐదు,  థర్డ్ ఏసీలో మూడు నుండి నాలుగు లోయర్ బెర్త్‌లను కేటాయిస్తున్నారు.  

Lower Berth Selection5/5

లోయర్ బెర్త్ ఎంపిక

చాలామంది టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడే లోయర్ బెర్త్ ఎంపిక చేసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా వస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ, కేవలం డిమాండ్ ఆధారంగా మాత్రమే లోయర్ బెర్త్‌లను కేటాయిస్తారు. భారతీయ రైల్వే రిజర్వేషన్ నిబంధనల ప్రకారమే వీటిని కేటాయిస్తారు.

TAGS:
Indian Railways Lower Berth Allocation Rules 2026
Senior Citizen Lower Berth Quota Rules
Women Above 45 Years Lower Berth IRCTC

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