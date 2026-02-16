English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Railway Reforms: జనరల్‌ బోగీల్లో ప్రయాణించేవారికి ఇండియన్‌ రైల్వే బంపర్‌ ఆఫర్‌..!

Cleaning In General Bogie New Railway Reforms: భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికులకు అనుకూలంగా  సులభతర ప్రయాణ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు వారి కోసం కొత్త మార్పులు చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా జనరల్ భోగిలో ప్రయాణించే రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దీనిపై శనివారం ఢిల్లీలో రైల్ భవన్ లో అశ్విని వైష్ణవ్‌ ప్రకటించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 భారతీయ రైల్వేలో జనరల్ బోగీలో ప్రయాణించే వారి కోసం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. కేవలం రిజర్వేషన్ చేసుకున్న స్లీపర్ , 3 ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, ఫస్ట్ ఏసీ వారికి సులభతర ఏర్పాట్లు చేయడం మాత్రమే కాదు సాధారణ భోగిలో ప్రయాణించే వారి కోసం కూడా బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తోంది.  

 ఇకపై జనరల్ బోగీలో కూడా గంటకోసారి శుభ్రం చేయాలని నిర్ణయించింది. దీనికోసం కొత్త సంస్కరణలు చేపట్టింది. ప్రధానంగా జనరల్ బోగీలో ప్రయాణించే రైల్వే ప్రయాణికులకు కూడా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి అశ్విని వైష్ణవి తెలిపారు.   

ముందుగా 80 రైళ్లలో ఈ క్లీనింగ్ ప్రారంభించనున్నారు. ఒక ప్రొఫెషనల్ క్లీనింగ్ టీం ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ క్లీనింగ్ చేయనున్నారు. ప్రధానంగా వీరు జనరల్ బోగీలను క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఫోటోలు కూడా తీసి కంట్రోల్ రూమ్ కు పంపించాల్సి ఉంటుంది.   

 ఇక ఏఐ సాఫ్ట్‌వేర్ ఫోటోలను విశ్లేషించి బోగీల పరిశుభ్రత నాణ్యత పై రేటింగ్ ఇస్తుంది. అందుకే ఈ క్లీనింగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా సిబ్బందిని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రైళ్లలో దిండు, దుప్పట్ల సరఫరా సర్వీసులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూనే ఉన్నారు.  

ఫ్యాన్స్, లైట్స్, ఏసీ నిర్వహణకు కూడా అక్కడ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏర్పాట్లు చేసి రైల్వే ప్రయాణికులకు మంచి అనుభవాన్ని అందిస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు ఎప్పటికప్పుడు క్లీనింగ్ సేవలను జనరల్ బోగీలకు కూడా ఈ సేవలను విస్తరిస్తున్నారు. ప్రతిరోజు ప్రయాణించే కొన్ని లక్షల మంది ప్రయాణికులకు సులభమైన రైల్వే ప్రయాణం అందించడానికి ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Indian Railways General Coach Cleaning Railway Reforms India Ashwini Vaishnaw Announcement Rail Bhavan Delhi

