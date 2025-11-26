English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Train Journey: రైలు ప్రయాణంలో మెడికల్‌ హెల్ప్‌ కావాలా? వెంటనే ఈ నెంబర్‌కు కాల్‌ చేయండి..!

Call Dr During Train Journey: ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది రైలు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. మన భారతీయ రైల్వేలో తక్కువ ధరలోనే సుదూర గమ్యస్థానాన్ని చేరుస్తుంది. అందుకే ఎక్కువ మంది రైలు ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటారు. అయితే ఈ రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి వైద్య సహాయం కూడా అవసరం అవ్వచ్చు.  మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 
 
 భారతీయ రైల్వేలో మీరు జర్నీ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అవసరం వచ్చిందా ? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎవరిని సంప్రదించాలి? రైలు ప్రయాణంలో ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లలు ,పెద్దలు అందరూ ఇందులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు.  

 ఎప్పుడైనా మీకు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు వెంటనే టీటీఈని సంప్రదించండి. లేకపోతే టీటీఈ సంబంధించిన కంట్రోల్ రూమ్‌ను సంప్రదించండి. ఆయన వెంటనే మీకు రానున్న స్టేషన్ లోనే వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంచుతారు. భారతీయ రైల్వే ఇది కాంప్లిమెంటరీగా రైలు ప్రయాణికులకు అందిస్తుంది. మీరు కేవలం రూ.100 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.  

 మెడికల్ సహాయం తీసుకున్న వాళ్లు రూ. 100 నామమాత్రపు ఫీజు చెల్లించి ఆయన నుంచి వైద్య సేవలు పొందవచ్చు. ఒకవేళ మీకు సాధారణంగా రైలు ప్రయాణంలో వాంతులు, డయేరియా, అలర్జీ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ సేవలు కూడా పొందవచ్చు.  

 ఇలాంటి చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు టీటీఈ మీకు కావాల్సిన మెడికేషన్ గార్డు రూమ్ నుంచి మీకు అందిస్తారు. దీనికి మీరు ఎలాంటి డబ్బులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే మీకు ఎలాంటి వైద్య సేవలు పొందాలన్నా వెంటనే అత్యవసర సమయంలో టీటీఈని సంప్రదించాలి.   

 టీటీఈ ఒకవేళ అందుబాటులో లేనప్పుడు 138 అనే నంబర్ కూడా మీరు కాల్ చేసి రైల్వే నుంచి సహాయం పొందవచ్చు. ఈ సేవలు అన్ని రకాల ప్యాసింజర్, మెయిల్, ఎక్స్‌ప్రెస్ ట్రైన్స్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. కాబట్టి రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ఏవైనా వైద్య సహాయం కావాలంటే ఇలా చేయండి

Indian Railways medical help train journey emergency help railway medical assistance call 138 railway helpline doctor help in train

