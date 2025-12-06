Lower Berth To Women Automatically: భారతీయ రైల్వే మహిళ ప్రయాణీకులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. శుక్రవారం రాజ్యసభలో జరిగిన సమావేశంలో కేంద్రమంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కీలక ప్రకటన చేశారు ప్రధానంగా రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వృద్ధులు, 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు లోయర్ బెర్తులను కేటాయిస్తారు. అయితే ఇకపై టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో ఎంచుకోకున్నా లోయర్ బెర్త్ మాత్రం ఆటోమేటిక్గా వృద్ధులు, మహిళలకే కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఎప్పటికప్పుడు రైలు ప్రయాణికుల సౌలభ్యం కొరకు భారతీయ రైల్వే మార్పులు చేస్తూనే ఉంటుంది. తాజాగా శుక్రవారం జరిగిన రాజ్యసభ సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మహిళా రైలు ప్రయాణికులకు సంబంధించి కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ప్రధానంగా లోయర్ బెర్త్ ఆటోమేటిక్గా 45 ఏళ్లు పైపడిన మహిళలు, వృద్ధులకు కేటాయించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
సాధారణంగా రైళ్లలో వృద్ధులు , మహిళలకు మాత్రమే లోయర్ బెర్త్లు కేటాయిస్తారు. అయితే టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో వారు బెర్త్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ, ఇప్పటి నుంచి బుకింగ్ సమయంలో లోయర్ బెర్త్ ఎంచుకోకున్నాపెద్దలు, 45 ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు మాత్రమే లోయర్ బెర్త్ భారతీయ రైల్వే కేటాయించనుంది.
రైళ్లలో దివ్యాంగులు, సహాయకులకు ఇలానే కొన్ని బెర్త్లు రిజర్వ్ కూడా చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రధానంగా దివ్యాంగులు, మహిళలు, పెద్దలకు స్లీపర్ కోచ్ లో ఆరు నుంచి ఏడు లోయర్ బెర్తులు, నాలుగు నుంచి ఐదు లోయర్ బెర్త్లు 3AC, మూడు నుంచి నాలుగు బెర్త్లు సెకండ్ ఏసీలో కేటాయించనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. ఇది మహిళలు, పెద్దలు ,ప్రెగ్నెన్సీ మహిళలకు కూడా వర్తిస్తుంది.
ఇక దివ్యాంగులకు కూడా రాజధాని, శతాబ్ది సర్వీస్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లతో పాటు అన్ని రైళ్లలో స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ప్రొవిషన్స్ ప్రకారంగా సీట్లు కేటాయించనున్నారు. స్లీపర్ 3Ac, క్లాసులో నాలుగు బెర్తులు ఒక కోచ్లో కేటాయించనున్నారు. సెకండ్ సీటింగ్ 2 ఎయిర్ కండిషనర్ చైర్ కార్ సీసీ లో నాలుగు సీట్లు కేటాయించనున్నారు. అయితే రైలు ప్రయాణం సమయంలో బెర్త్ ఖాళీగా ఉంటే సీనియర్ సిటిజెన్లకు కేటాయించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఇక రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం తీసుకువచ్చిన మార్పులను గురించి కూడా ప్రకటించారు. ప్రధానంగా కోచుల్లో ఎంట్రన్స్ డోర్ల సైజు పెంచడం, కంపార్ట్మెంట్లో పెద్ద లావటరీ, డోర్స్, వీల్ చైర్ పార్కింగ్ ఏరియా, టాయిలెట్స్, వాష్ బేసిన్, అద్దాలు కూడా ప్రయాణీకుల ఎత్తుకు అనుగుణంగానే ఏర్పాటు చేశామని ఆయన అన్నారు.