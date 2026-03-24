Railways New Rules 2026: రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. టికెట్ రూల్స్‌లో కీలక మార్పులు..!

IRCTC Ticket Cancellation Charges: రైలు ప్రయాణికులకు మరింత సులభమైన సేవలు అందించేందుకు సెంట్రల్ రైల్వే కీలక మార్పులు చేసింది. టికెట్ రద్దు నుంచి బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్పు వరకు కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. రీఫండ్ విధానాలు, తత్కాల్ బుకింగ్‌పై దృష్టి సారిస్తూ.. ఏప్రిల్ 2026 నుంచి టికెట్ నిబంధనలలో మార్పులను అమలు చేయనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
 
తత్కాల్‌లో టికెట్లు బుక్ చేయడం చాలా మంది ప్రయాణికులకు కష్టతరంగా మారింది. ఆటోమేటెడ్ సాధనాలను ఉపయోగించి ఏజెంట్లు టికెట్లు బుక్ చేస్తుండడంతో సాధారణ ప్రయాణికులకు ఇబ్బందిగా మారింది. దీంతో నకిలీ ఖాతాలను తొలగించి.. నిబంధనలను కఠినతరం చేయడం ద్వారా నిజమైన వినియోగదారులకు టికెట్లు దక్కేందుకు రైల్వే శాఖ కృషి చేస్తోంది.  

ఇక నుంచి తత్కాల్‌ బుకింగ్‌లో ఆధార్ ఆధారిత ఓటీపీ ధృవీకరణ తప్పనిసరి చేసింది. అధీకృత ఏజెంట్లు మొదటి 30 నిమిషాల్లో టిక్కెట్లను బుక్ చేసేందుకు వీలుండదు. కొత్త యాంటీ-బాట్ ఫిల్టర్లు ఆటోమేటెడ్ బుకింగ్‌లను అడ్డుకుంటాయి. ఇతర సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా మధ్యవర్తులు జోక్యం లేకుండా ప్రతి ప్రయాణికుడు తత్కాల్‌ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు.  

టికెట్ క్యాన్సిలేషన్, రీఫండ్ రూల్స్ చార్టింగ్ సమయాల్లో మార్పులు చేసింది. దీని ప్రకారం.. టికెట్ రద్దు చేసే సమయాన్ని బట్టి రీఫండ్ ఉంటుంది: రైలు బయలుదేరడానికి 72 గంటల కంటే ఎక్కువ ఉంటే.. కేవలం కనీస ఫ్లాట్ క్యాన్సిలేషన్ ఛార్జీ మాత్రమే వసూలు చేస్తారు. 72 నుంచి 24 గంటల మధ్య 75 శాతం వరకు రీఫండ్ ఉంటుంది. 24 నుంచి 8 గంటల మధ్య దాదాపు 50 శాతం, 8 గంటల కంటే తక్కువ సమయం ఉంటే రీఫండ్ ఉండదు.  

ఇక నుంచి ప్రయాణిలకు TDR తలనొప్పి కూడా ఉండదు. రీఫండ్‌ల కోసం TDR ఫైల్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్‌గా రీఫండ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. టిక్కెట్లను ఏ స్టేషన్ కౌంటర్‌లోనైనా రద్దు చేసుకోవచ్చు.  

రైలు బయలుదేరడానికి 30 నిమిషాల ముందు వరకు ప్రయాణ తరగతిని (ఉదాహరణకు స్లీపర్ నుంచి ఏసీకి) అప్‌గ్రేడ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. అదేవిధంగా రైలు బయలుదేరడానికి 30 నిమిషాల ముందు వరకు బోర్డింగ్ స్టేషన్‌ను మార్చుకోవచ్చు. ఢిల్లీ, ముంబై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి నగరాల్లో ప్రయాణికులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.  గతంలో చార్ట్ తయారీకి ముందే బోర్డింగ్ పాయింట్ మార్చుకోవడానికి వీలుండేది. వీటితోపాటు రైల్వే పనుల్లో సంస్కరణలు, కేవలం ప్రయాణికులకే కాకుండా రైల్వే ప్రాజెక్టుల నిర్వహణలో కూడా కీలక మార్పులు తీసుకువచ్చింది.   

