Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Indian Railways: జూన్ 1 నుంచి రైల్వే రూల్స్ చేంజ్.. వెయిటింగ్ లిస్ట్ 200 వరకే.. ఆ ప్రయాణికులకు నో ఛాన్స్!

Indian Railways: జూన్ 1 నుంచి రైల్వే రూల్స్ చేంజ్.. వెయిటింగ్ లిస్ట్ 200 వరకే.. ఆ ప్రయాణికులకు నో ఛాన్స్!

Written ByRenuka Godugu
Published: May 29, 2026, 07:47 PM IST|Updated: May 29, 2026, 07:48 PM IST

Indian Railway Rules Change From June 1: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వే శాఖ ఎన్నో కొత్త సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తెస్తోంది. స్లీపర్ కోచ్‌లో ఎప్పుడూ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైలులో ప్రయాణించాలంటే కనీసం నెల ముందు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే, జూన్ 1 నుంచి ఇండియన్ రైల్వే కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

irctc new rules1/6

ఐఆర్‌సిటిసి రూల్స్

భారతీయ రైల్వే బోర్డు వెయిటింగ్ లిస్టుపై కొన్ని పరిమితులు విధించింది. గతంలో స్లీపర్ కోచ్‌లో 400 వరకు వెయిటింగ్ లిస్టు టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని దాదాపు 30 శాతం తగ్గించారు. అంటే, ఒక రైలులో 150 నుంచి 200 మధ్య మాత్రమే వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు ఇస్తారు.  

indian railways rule change2/6

రైల్వే కొత్త నిబంధనలు

ఈ పరిమితి దాటితే వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు దొరకవు. ఇక ఏసీ కోచ్‌లో గతంలో 300 వెయిటింగ్ లిస్టు టికెట్లు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని కూడా 60 శాతం తగ్గించనున్నారు. ఇది మొత్తం సీట్ల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది.  

irctc waiting list3/6

ఐఆర్‌సిటిసి వెయిటింగ్ లిస్ట్

కాబట్టి, రైల్వే టికెట్‌ను ముందుగానే రిజర్వ్ చేసుకోవడం మంచిది. వెయిటింగ్ లిస్టులో ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్‌ల కోసం ఎదురు చూడటం వల్ల టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం కష్టమవుతుంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం కూడా ఒక కారణం.  

indian railway rules from june 14/6

జూన్ 1 నుంచి రైల్వే రూల్స్

రైల్వే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గతంలో చాలామంది వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు బుక్ చేసుకునేవాళ్లు. రైలు ఎక్కిన తర్వాత ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లించి వాటిని కన్ఫర్మ్ చేసుకునే వాళ్లు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న ప్రయాణికులను ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్‌లలోకి అనుమతించరు.  

irctc ticket booking rules5/6

ఐఆర్‌సిటిసి టికెట్ బుకింగ్ నిబంధనలు

కన్ఫామ్ అయిన టికెట్ ఉంటేనే భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. టికెట్ ఎగ్జామినర్ భారీగా జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.  

indian railways6/6

భారతీయ రైల్వే

ఇదిలా ఉంటే, భారతీయ రైల్వే ఏఐ (AI) ఆధారిత మోసాలను గుర్తించే కొత్త విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఒక సెకను కన్నా తక్కువ సమయంలో టికెట్ బుక్ చేస్తే, అది మనిషి చేశాడా లేదా ఏఐ ద్వారా జరిగిందా అని కూడా గుర్తించవచ్చు. రైలు టికెట్ బుక్ చేయడానికి ఆధార్ ధ్రువీకరణ, ఓటీపీ తప్పనిసరి చేశారు. 

Tags:
Irctc new rules
indian railways rule change
irctc waiting list ticket limit
indian railway rules from june 1

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
GT vs RR Live Score: హార్ట్ బ్రేక్.. వైభవ్ మరోసారి సెంచరీ మిస్..!

GT vs RR Live Score: హార్ట్ బ్రేక్.. వైభవ్ మరోసారి సెంచరీ మిస్..!

GT vs RR Live Score5 min ago
2

మగవాళ్ళు పెళ్లిళ్లు ఎందుకు చేసుకుంటారు? వరకట్నం వేధింపులపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ

Supreme Court India dowry case1 hr ago
3

Uttam Kumar Reddy: రికార్డ్ స్థాయిలో కొనుగోళ్లు.. ధాన్యం సేకరణపైమంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్

Minister Uttam Kumar1 hr ago
4

Shani bhagwan Puja: శని దేవునికి అత్యంత ప్రీతికరమైన పరిహరం.. ఈ ఒక్కపనితో సాడేసాతి

Shani Puja2 hrs ago
5

Pawan Kalyan: 'ప్రొఫెసర్‌ నాగేశ్వర్‌ గోటికి సరిపోడు.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్యాకేజీ స్టార్

Anirudh Reddy3 hrs ago