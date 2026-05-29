/Indian Railways: జూన్ 1 నుంచి రైల్వే రూల్స్ చేంజ్.. వెయిటింగ్ లిస్ట్ 200 వరకే.. ఆ ప్రయాణికులకు నో ఛాన్స్!

Indian Railway Rules Change From June 1: భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజు లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం రైల్వే శాఖ ఎన్నో కొత్త సదుపాయాలు అందుబాటులోకి తెస్తోంది. స్లీపర్ కోచ్లో ఎప్పుడూ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైలులో ప్రయాణించాలంటే కనీసం నెల ముందు టికెట్ బుక్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే, జూన్ 1 నుంచి ఇండియన్ రైల్వే కొన్ని మార్పులు చేసింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వే బోర్డు వెయిటింగ్ లిస్టుపై కొన్ని పరిమితులు విధించింది. గతంలో స్లీపర్ కోచ్లో 400 వరకు వెయిటింగ్ లిస్టు టికెట్లను బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని దాదాపు 30 శాతం తగ్గించారు. అంటే, ఒక రైలులో 150 నుంచి 200 మధ్య మాత్రమే వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు ఇస్తారు.
ఈ పరిమితి దాటితే వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు దొరకవు. ఇక ఏసీ కోచ్లో గతంలో 300 వెయిటింగ్ లిస్టు టికెట్లు ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని కూడా 60 శాతం తగ్గించనున్నారు. ఇది మొత్తం సీట్ల సంఖ్యపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కాబట్టి, రైల్వే టికెట్ను ముందుగానే రిజర్వ్ చేసుకోవడం మంచిది. వెయిటింగ్ లిస్టులో ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్ల కోసం ఎదురు చూడటం వల్ల టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం కష్టమవుతుంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం కూడా ఒక కారణం.
రైల్వే నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, గతంలో చాలామంది వెయిటింగ్ లిస్టులో టికెట్లు బుక్ చేసుకునేవాళ్లు. రైలు ఎక్కిన తర్వాత ఎక్కువ డబ్బులు చెల్లించి వాటిని కన్ఫర్మ్ చేసుకునే వాళ్లు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న ప్రయాణికులను ఏసీ, స్లీపర్ కోచ్లలోకి అనుమతించరు.
కన్ఫామ్ అయిన టికెట్ ఉంటేనే భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది. టికెట్ ఎగ్జామినర్ భారీగా జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
ఇదిలా ఉంటే, భారతీయ రైల్వే ఏఐ (AI) ఆధారిత మోసాలను గుర్తించే కొత్త విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఒక సెకను కన్నా తక్కువ సమయంలో టికెట్ బుక్ చేస్తే, అది మనిషి చేశాడా లేదా ఏఐ ద్వారా జరిగిందా అని కూడా గుర్తించవచ్చు. రైలు టికెట్ బుక్ చేయడానికి ఆధార్ ధ్రువీకరణ, ఓటీపీ తప్పనిసరి చేశారు.